Энергетики начали строить теплосети в Клюквенном под Новосибирском

«Новосибирская теплосетевая компания» (НТСК) вышла на площадку микрорайона Клюквенный. Компания построит трубопровод протяженностью 804 метра в однотрубном исчислении, диаметром 600 мм.
— Новая теплосеть рассчитана на нагрузку 86 Гкал/ч — этого хватит, чтобы обеспечить многоквартирные дома и социальную инфраструктуру на первом этапе развития территории, — уточнили в НТСК.
Строительство трубопровода энергетики планируют завершить в сентябре 2024 года. Первые дома к нему будут подключать примерно через год. До 2030 года в микрорайоне энергетики обязались построить 3,5 км теплосетевых коммуникаций в однотрубном исчислении, включая внутриквартальные развязки.
Напомним, к 2027 году в Клюквенном должна появиться школа, идет проектирование детского сада и политехнического колледжа.
Кроме того, компания начинает проектирование тепловых коммуникаций на территории нового жилмассива в устье Ини.
— Пропускная способность теплосети — 260 Гкал/ч. Часть трубопроводов предстоит построить, старые — реконструировать, — уточнили в пресс-службе компании. — Также намечено строительство новой перекачивающей насосной станции для качественного теплоснабжения; мероприятия по увеличению резерва тепловой мощности и повышение надежности оборудования на ТЭЦ-5.
Строительство теплосети НТСК планирует начать в 2026 году. В пресс-службе «Агентства развития жилищного строительства Новосибирской области» (АО «АРЖС НСО») отмечали, что расчетные затраты на создание инженерной и транспортной инфраструктуры на площадке составят более 15 млрд руб.
Напомним, жилмассив Клюквенный и площадка в устье Ини застраиваются рамках проектов комплексного развития территории.
Ранее редакция сообщала о том, что гендиректором АО «СГК — Новосибирск» стал Дмитрий Перязев.
Иллюстрации — пресс-службы СГК.
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