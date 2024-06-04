Энергетики начали строить теплосети в Клюквенном под Новосибирском

«Новосибирская теплосетевая компания» (НТСК) вышла на площадку микрорайона Клюквенный. Компания построит трубопровод протяженностью 804 метра в однотрубном исчислении, диаметром 600 мм.

— Новая теплосеть рассчитана на нагрузку 86 Гкал/ч — этого хватит, чтобы обеспечить многоквартирные дома и социальную инфраструктуру на первом этапе развития территории, — уточнили в НТСК.

Строительство трубопровода энергетики планируют завершить в сентябре 2024 года. Первые дома к нему будут подключать примерно через год. До 2030 года в микрорайоне энергетики обязались построить 3,5 км теплосетевых коммуникаций в однотрубном исчислении, включая внутриквартальные развязки.

Напомним, к 2027 году в Клюквенном должна появиться школа, идет проектирование детского сада и политехнического колледжа.

Кроме того, компания начинает проектирование тепловых коммуникаций на территории нового жилмассива в устье Ини.

— Пропускная способность теплосети — 260 Гкал/ч. Часть трубопроводов предстоит построить, старые — реконструировать, — уточнили в пресс-службе компании. — Также намечено строительство новой перекачивающей насосной станции для качественного теплоснабжения; мероприятия по увеличению резерва тепловой мощности и повышение надежности оборудования на ТЭЦ-5.

Строительство теплосети НТСК планирует начать в 2026 году. В пресс-службе «Агентства развития жилищного строительства Новосибирской области» (АО «АРЖС НСО») отмечали, что расчетные затраты на создание инженерной и транспортной инфраструктуры на площадке составят более 15 млрд руб.

Напомним, жилмассив Клюквенный и площадка в устье Ини застраиваются рамках проектов комплексного развития территории.

Ранее редакция сообщала о том, что гендиректором АО «СГК — Новосибирск» стал Дмитрий Перязев.