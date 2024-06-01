Для школы в Клюквенном под Новосибирском стоимостью 1,9 млрд рублей ищут подрядчика

АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» объявило тендер по выбору подрядчика на выполнение инженерных изысканий, разработке проектной, рабочей документации, а также на выполнение строительно-монтажных работ в микрорайоне Клюквенный. Как отмечается в документах тендера, подрядчик должен построить школу на 1100 мест. Стартовая цена контракта 1,9 млрд рублей. Итоги тендера АРЖС планирует подвести в середине июня.

Проектную документацию победитель тендера должен будет предоставить заказчику до конца января 2025 года, а возвести объект – до конца мая 2027 года.

По оценке экспертов, отсутствие социальной инфраструктуры на площадке Клюквенного, а также понимания сроков, когда она может появиться , является ключевым фактором, тормозящим выход на площадку застройщиков. Кроме того, напомним, с осени 2023 года прокуратура области наложила вето на выдачу разрешений на строительство жилья без привязки к социальной инфраструктуре . Глава АРЖС Ашот Рафаелян в декабре 2023 года также отмечал, что предоставление участков в «Клюквенном» приостановлено для синхронизации строительства жилых домов со строительством социальных объектов.

Напомним, в феврале 2024 года на заседании круглого стола «Практика комплексного развития территорий», прошедшем в рамках «Сибирской строительной недели – 2024», заместитель генерального директора АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» Александр Савоськин сообщал, что в 2023 году на торгах передано право субаренды шести земельных участков общей площадью 25,4 га на сумму 2,5 млрд рублей четырем застройщикам. Он подчеркивал, что эти средства направят на проектирование и строительство школы на 1100 мест и детского сада на 225 мест. Кроме того, проект «Клюквенный» был включен перечень новых инвестиционных проектов России, что позволило получить субсидию на развитие инфраструктуры в рамках программы «Реструктуризации бюджетных кредитов». Общий объем субсидий составил 6,9 млрд рублей. По его словам, в настоящее время также осуществляется проектирование политехнического колледжа на 2500 мест, который будет расположен в микрорайоне, а летом 2024 года в микрорайоне Клюквенный появится остановочная платформа «Городской электрички».

Напомним, освоение территории комплексного развития жилмассива Клюквенный запланировано в три этапа. В ходе первого на территории планируется построить 541 тысячу кв. м жилья. На участке также планируется разместить два детсада, школу и поликлинику со станцией скорой помощи. В перспективе в жилмассиве должны быть построены более 1 млн кв. м жилья. Население жилмассива в прогнозном плане составит около 35 тысяч человек. По проекту застройки там будут малоэтажные и среднеэтажные дома. Общие расходы проекта на сегодняшний день составляют более 25 миллиардов рублей. Доходы от продажи прав на землю планируются в размере около 10 миллиардов рублей.

Ранее редакция сообщала, что проект детского сада в микрорайоне «Клюквенный» разработает компания из Татарстана.