Для школы в Клюквенном под Новосибирском стоимостью 1,9 млрд рублей ищут подрядчика

АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» объявило тендер по выбору подрядчика на выполнение инженерных изысканий, разработке проектной, рабочей документации, а также на выполнение строительно-монтажных работ в микрорайоне Клюквенный. Как отмечается в документах тендера, подрядчик должен построить школу на 1100 мест. Стартовая цена контракта 1,9 млрд рублей. Итоги тендера АРЖС планирует подвести в середине июня.
Проектную документацию победитель тендера должен будет предоставить заказчику до конца января 2025 года, а возвести объект – до конца мая 2027 года.
может появиться, является ключевым фактором, тормозящим выход на площадку застройщиков. Кроме того, напомним, с осени 2023 года прокуратура области наложила вето на выдачу разрешений на строительство жилья без привязки к социальной инфраструктуре. Глава АРЖС Ашот Рафаелян в декабре 2023 года также отмечал, что предоставление участков в «Клюквенном» приостановлено для синхронизации строительства жилых домов со строительством социальных объектов.
Напомним, в феврале 2024 года на заседании круглого стола «Практика комплексного развития территорий», прошедшем в рамках «Сибирской строительной недели – 2024», заместитель генерального директора АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» Александр Савоськин сообщал, что в 2023 году на торгах передано право субаренды шести земельных участков общей площадью 25,4 га на сумму 2,5 млрд рублей четырем застройщикам. Он подчеркивал, что эти средства направят на проектирование и строительство школы на 1100 мест и детского сада на 225 мест. Кроме того, проект «Клюквенный» был включен перечень новых инвестиционных проектов России, что позволило получить субсидию на развитие инфраструктуры в рамках программы «Реструктуризации бюджетных кредитов». Общий объем субсидий составил 6,9 млрд рублей. По его словам, в настоящее время также осуществляется проектирование политехнического колледжа на 2500 мест, который будет расположен в микрорайоне, а летом 2024 года в микрорайоне Клюквенный появится остановочная платформа «Городской электрички».
Ранее редакция сообщала, что проект детского сада в микрорайоне «Клюквенный» разработает компания из Татарстана.
Иллюстрация из презентации ЖК «Клюквенный», предоставлена АО «АРЖС НСО».
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