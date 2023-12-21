Компании строительной отрасли региона повышают производительность без затрат

Компания «Термолэнд» производит строительные материалы – сэндвич-панели и быстровозводимые здания. Оптимизацию производственных процессов на предприятии начали с производства сэндвич-панелей на линии Robor. Внедрение бережливых технологий позволило повысить производительность участка в смену на 16% – почти 340 кв. метров. Также на 7% сократилось время процесса производства одной панели, а выработка работников увеличилась на 15%.

Внеплановые простои оборудования сократили за счет нового стандарта переналадки оборудования. Эксперименты показали, что переналадку на одном из участков способны провести два оператора вместо трех. Незадействованный оператор в это время может помочь провести переналадку на другом участке. Благодаря сокращению времени внеплановых простоев в смену снизилось количество переработок сотрудников. Также в цехе навели порядок: организовали зоны хранения материалов и инструментов, место хранения накладок для профильных систем.

«За первые полгода участия в нацпроекте мы выполнили поставленную цель: значительно увеличили выработку работников и повысили их компетенции. Теперь мы начинаем применять бережливые технологии в других производственных, а также офисных процессах. Это поможет повысить эффективность производства без серьезных капитальных вложений, а также вовлечет в проект всех сотрудников завода», – говорит директор ООО «Термолэнд» Владимир Белый.

Строительная компания города Бердска «СтройРегионСервис» для внедрения инструментов бережливого производства выбрал процесс возведения кирпичной кладки стен в одном из домов жилого комплекса на ул. Салаирской. В результате проведенной работы компании удалось увеличить выработку каменщиков в смену на 15%, а также сократить время, затрачиваемое на возведение одного этажа секции на 13% (на 10 часов).

С помощью экспертов Регионального центра компетенций Корпорации развития НСО в компании организовали эффективное рабочее пространство на стройплощадке. Например, для устранения лишних движений и перемещений во время кладки кирпича разработали стандарты размещения необходимых материалов. Это позволило каменщикам освободить дополнительные 15-45 минут в смену на полезную работу.

Значительно повысил эффективность сотрудников и пересмотр графика подачи емкостей с раствором на место проведения работ. Также на предприятии начали использовать подмостки с подъемным механизмом: это позволяет каменщикам изменять высоту при проведении работ и выполнять кладку стен на комфортном уровне.

Директор «СтройРегионСервис» Владимир Постников отмечает, что ценными оказались использование каменщиками специальных защитных наколенников и проведенная аналитика причин, по которым сотрудники уходили на больничный.