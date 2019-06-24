В Новосибирске открываются «Фёдоровские бани»

Инвестиционный договор на строительство комплекса «Фёдоровские бани» между мэрией города Новосибирска и ООО «Новосибирск Строй Монтаж» был заключен 26 апреля 2013 года, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска. В рамках инвестиционного проекта на месте двухэтажного здания бани площадью 1095,6 кв. м, расположенного по адресу: ул. Советская, 36 в Центральном районе, было построено 7-этажное здание площадью 5512,9 кв. м с помещениями бани и административными помещениями.

27 марта 2019 года ООО «Новосибирск Строй Монтаж» получило разрешение на ввод здания в эксплуатацию.

В настоящий момент между мэрией Новосибирска и ООО «Новосибирск Строй Монтаж» подписано соглашение о владении и пользовании имуществом, находящимся в общей долевой собственности.

В рамках соглашения ООО «Новосибирск Строй Монтаж» будет оказывать банные услуги льготным категориям граждан не менее двух дней в неделю, бесплатно предоставлять банные услуги ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также детям до 12 лет в сопровождении одного взрослого.

Оплата коммунальных услуг, содержание, обслуживание объекта недвижимости, проведение текущего и капитального ремонта будет осуществляться ООО «Новосибирск Строй Монтаж».

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