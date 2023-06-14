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Тарифы на воду вырастут для жителей Новосибирска

  • 14/06/2023, 19:05
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Тарифы на воду вырастут для жителей Новосибирска
В плату за воду и отведение хотят ввести инвестиционную составляющую на глобальное техническое перевооружение очистных сооружений «Горводоканала».

Специалисты МУП «Горводоканал» и АО Красноярский институт «Водоканалпроект» разрабатывают план реконструкции очистных сооружений в Новосибирске. В 2020 году были внесены поправки в федеральный закон «Об охране окружающей среды». В соответствии с подзаконными актами на сегодняшний день утверждены новые нормативы по выпуску очищенных сточных вод в водные объекты. Существующие очистные сооружения в Новосибирске не справятся с этой задачей.

— Необходима будет глобальная реконструкция очистных сооружений с возможностью строительства новых. На сегодняшний день мы разрабатываем план улучшения экологической эффективности. Он будет утверждаться на федеральном уровне, — сообщил Александр Лейбович, заместитель руководителя МУП «Горводоканал», на комиссии по городскому хозяйству городского совета депутатов Новосибирска.

Сумму, которая нужна на техническое перевооружение очистных сооружений, сегодня депутатам специалисты «Горводоканала» не назвали. Если 2 года назад речь шла о 7-9 млрд рублей, то сейчас с учетом экономической ситуации и роста цен на строительные материалы необходимый объем финансирования под вопросом.

На модернизацию новосибирского «Горводоканала» необходимо около 9 млрд рублей

— Я немножко вас напугаю: я знаю, что строительство очистных сооружений — это миллиарды. Это не миллионы и не сотни миллионов, — рассказал депутат городского совета Новосибирска Игорь Украинцев.

Параллельно предстоит решить и проблему утилизации осадка (отходы, которые образуются после очистки стоков): заполненность специальных площадок позволит их эксплуатировать только до 2024 года. Кроме того, за последние 10 лет в Новосибирске резко выросло количество загрязняющих веществ в стоках. Наблюдается рост их концентрации в сточной жидкости за счет приема в канализацию отходов предприятий и увеличения привозимых отходов из частного сектора. За 10 лет по взвешенным веществам произошел прирост на 37%, по органическим — на 57%, по амонийному азоту — на 92%.

— С сегодняшнего дня у нас 9 лет, чтобы реализовать проектирование и реконструкцию со строительством объектов, которые будут соответствовать нормативам. Другого источника финансирования у нас, кроме тарифа на снабжение и водоотведение, не будет. Это вопрос городского и областного формата, — добавил Александр Лейбович.

Проблема перевооружения «Горводоканала» грозит стать политическим вопросом и поводом для серьезного народного недовольства, уверен глава комиссии по городскому хозяйству Игорь Кудин. Все помнят, как повышение тарифов ЖКХ сразу на 15% привело к череде акций протеста в Новосибирске и последующей отмене этого непопулярного решения. Сегодня депутаты вновь заговорили о повышении тарифов.

— Самая большая проблема «Горводоканала» — это тариф, который позволяет им только выживать. Когда вопрос возникнет по повышению тарифов — при всей экономической аргументации внятной и понятной — там очень много будет политики. И здесь, чтобы плечо подставить, нужно будет гражданское мужество, — высказался Игорь Кудин.

Однако в мэрии Новосибирска уверены, что горожане даже не заметят изменения сумм в платежках. Например, мэр Анатолий Локоть еще в феврале 2023 года говорил, что «более дешевой воды» в России нет.

инвестиционная программа Горводоканала

«Горводоканалу» напомнили об инвестиционной программе

— За реконструкцию нужно платить. Нужно искать деньги. И самый основной источник — это тариф. Не самый действенный способ повышения тарифа — это тот, который мы проходили с вами в 2016 году, то есть превышение предельного тарифа по одному из видов ресурса. Сейчас в совокупной плате граждан тариф «Горводоканала» — это менее 10%. Основная плата — это тепло, электроэнергия, горячая вода. Если мы повысим тариф сверх предельной суммы на 5-7%, для большей части новосибирцев это не вызовет отторжения и непонимания, — сообщил Дмитрий Перязев, начальник департамента энергетики и ЖКХ города.

До конца 2023 года для жителей Новосибирска и области кубометр воды стоит 23,95 рубля, водоотведение одного кубометра — 19,39 рубля.

О том, что тариф на воду могут еще раз повысить, в мэрии Новосибирска говорили еще в ноябре 2022 года. 

Фото: pixabay.com, 758139

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Рубрики : Общество Власть Бизнес Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Повышение тарифов на воду Игорь Украинцев Игорь Кудин Дмитрий Перязев Горводоканал Александр Лейбович


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