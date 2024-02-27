В Новосибирске участник СВО получил военную ипотеку с использованием новых мер поддержки

Военнослужащий Росгвардии из Новосибирска получил первый кредит на покупку жилья сразу после включения в реестр накопительно-ипотечной системы (НИС). Ипотеку в рамках новой программы социальных гарантий участникам СВО выдал ПСБ («Промсвязьбанк»). Церемония состоялась в правительстве Новосибирской области.

Первый заместитель председателя ПСБ Олег Минаев подчеркнул, что для банка обеспечение финансового благополучия военнослужащих и их семей является одним из приоритетов.

— ПСБ как опорный банк российского оборонного сектора активно участвует в адресных программах финансовой помощи и социальных гарантий для военных, участников и ветеранов СВО, в том числе разрабатывая собственные финансовые программы. Сегодня военная ипотека для участников СВО и членов их семей — это важная мера социальной поддержки тех, кто отстаивает интересы России в зоне боевых действий.

Олег Минаев рассказал, что согласно новым мерам господдержки участники СВО могут получить ипотеку сразу с момента включения в реестр участников накопительно-ипотечной системы, не дожидаясь окончания трех лет службы.

— Дальнейшее обслуживание кредита осуществляется при поддержке государства. Для реализации такой возможности ПСБ совместно с Росвоенипотекой разработал кредитные программы, в том числе позволяющие участникам СВО приобрести жилье без первоначального взноса, — добавил он.

По словам руководителя ФГКУ «Росвоенипотека» Константина Ярославцева, Новосибирская область входит в топ-5 регионов России по выдаче военной ипотеки.

— Накопительно-ипотечная система сегодня стала основным и успешным инструментом решения жилищного обеспечения военнослужащих и их семей, она позволяет создать надежный тыл и обеспечить уверенность в завтрашнем дне. Это особенно актуально для тех, кто сейчас исполняет свой воинский долг. Более 370 тысяч участников НИС уже реализовали свои жилищные права, и со своей стороны Росвоенипотека прикладывает все усилия, чтобы система развивалась и становилась еще лучше, — отметил он.

Руководитель РВИ добавил, что новые меры поддержки, инициированные Минобороны в соответствии с поручением президента Российской Федерации, стали дополнительным инструментом гарантии и поддержки военнослужащих государством.