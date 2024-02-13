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В три раза вырос товарооборот регионов Сибири с Египтом и Арменией

  • 13/02/2024, 14:30
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В три раза вырос товарооборот регионов Сибири с Египтом и Арменией
Сибирские предприниматели также нашли партнеров в Конго, Буркина-Фасо, на Каймановых островах и Бермудах.

По итогам 2023 года экспорт составляет большую часть товарооборота СФО — 79%. Лидирующим направлением по экспорту и импорту для регионов Сибири по-прежнему остается Китай. Причем товарооборот округа с КНР за прошлый год вырос на 20%. Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель начальника СТУ, начальник службы федеральных таможенных доходов Дмитрий Колыханов.

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Кроме того, по его словам, на 13% вырос товарооборот с Индией. Резкая динамика прироста внешнеторговых операций отмечена с такими странами, как Египет и Армения — в 3 раза, также вырос товарооборот с некоторыми странами Азии и Африки: Таиландом, Марокко, Сенегалом.

— Среди стран ЕАЭС первое место в товарообороте с регионами Сибири по итогам 2023 года по-прежнему занимает Казахстан — 68%. На второе место по взаимной торговле вышла Армения, — говорит Колыханов. — При этом в 2023 году в товарообороте регионов округа появились новые страны: Конго, Мальдивы, Каймановы острова, Эритрея, Бермуды, Непал, Папуа-Новая Гвинея, Буркина-Фасо.

Что касается структуры товарооборота, то, по данным СТУ, в 2023 году из Сибири вырос экспорт холодильного оборудования, металлопрокатных станов, электрооборудования, а также овощей, масличных семян, пшеницы, подсолнечного масла.

В импорте выросла доля фруктов, какао, тракторов, грузовых и легковых автомобилей, шин и покрышек.

— Стоимостной объем импортных операций участников внешнеэкономической деятельности Новосибирской области в 2023 году вырос на 21%. Рост обусловлен увеличением поставок сельскохозяйственной техники, двигателей и электрогенераторов. Основными торговыми партнерами региона были Китай, Казахстан, Индия, Турция и Беларусь, — констатировал Колыханов.

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По его словам, по импортным контрактам регион работает со 112 странами мира. 54% в импорте по итогам 2023 года составила машиностроительная продукция, электрооборудование, тракторы, запчасти для моторно-транспортных средств.

Экспорт из региона компании-участники ВЭД осуществляют в 94 страны мира. В общем объеме экспорта 56% приходятся на продукцию топливно-энергетического комплекса, в том числе каменный уголь.

— Каждую неделю появляется новая категория товаров, которая ранее не поставлялась за рубеж. К примеру, в 2023 году сибирские компании осуществили первые сделки с Конго — были поставлены электрические машины, — пояснил он.

Ранее редакция рассказывала о том, что смена логистики во внешнеэкономической деятельности принесла много плюсов Новосибирску. 

Фото пресс-службы Сибирского таможенного управления

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Рубрики : Экономика Бизнес ВЭД

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : экспорт импорт ВЭД


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