Эпицентр массового распространения фальшивых купюр назвали в Новосибирске

В 2024 году в Новосибирске было зафиксировано 53 случая сбыта поддельных денежных купюр. Больше всего таких преступлений было зарегистрировано в Ленинском районе города. Злоумышленники отдают предпочтение банкнотом номиналом 5 000 рублей.
— Расследование уголовных дел, связанных со сбытом фальшивых денежных купюр, продолжается. В связи с чем лица, подозреваемые в совершении таких преступлений, в настоящее время к ответственности не привлекались, — рассказали Om1 Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области.
25 ноября в Новосибирске произошло сразу два инцидента, связанных со сбытом «фальшивок». В первом случае покупатель был уверен, что ему дали фальшивую двухтысячную купюру в качестве сдачи. Однако сотрудники супермаркета заверяют, что деньги были настоящими, так как их номера были проверены по журналу. Во втором случае покупатель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попытался расплатиться подделкой за элитный алкоголь.
Ранее редакция сообщала о том, что новые купюры номиналом 5000 с «бородатым мужиком» поступили в Новосибирск. В социальных сетях эта банкнота вызвала бурное обсуждение.
Источник фото: Infopro54/ Автор — Оксана Мочалова
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