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Торговая недвижимость в Новосибирске подорожала за год до 27 процентов

  • 02/12/2024, 17:00
Автор: Юлия Данилова
Торговая недвижимость в Новосибирске подорожала за год до 27 процентов
Самую большую доходность от сдачи таких объектов в аренду дала недвижимость в Советском районе города

Торговая недвижимость в Новосибирске за 9 месяцев 2024 года выросла в цене на 13%, Об этом сообщили эксперты компаний «Отелит» и RID Analytics. Для сравнения, офисы с начала года подорожали на 15%, а производственно-складские помещения — на 17%.

Однако, аналитики отмечают, что 13% — очень хорошая динамика, так как в предыдущие годы, за исключением 2022 (+15%), торговая недвижимость падала в цене, либо росла незначительно.

Наиболее значительно цены выросли по крупным объектам площадью от 600 тысяч кв метров — на 27%, говорит директор компании «Отелит» Евгений Бурденюк.

Небольшие магазины, по его наблюдениям, почти не подорожали. Эксперт не исключает, что по итогам 2024 года рост цен на торговую недвижимость превысит результат 2022 года.

При этом ставки по аренде этой категории объектов с начала года в Новосибирске выросли всего на 6%. Рекордсменом стала производственно-складская недвижимость — 27%, что говорит о серьезном превышении спроса над предложением. По офисной недвижимости ставка выросла на 16%.

— Лидером по росту ставки аренды торговой недвижимости стал Советский район, где аренда подорожала на 21%. При этом за октябрь рост составил 5,2%, — сообщила сертифицированный аналитик-консультант Российской гильдии риэлторов, руководитель компании RID Analytics Елена Ермолаева.

Наименьшую доходность показала недвижимость в Дзержинском районе, где ставки аренды с начала года снизились. В остальных районах Новосибирска аренда подорожала от 6% до 14%.

Ранее редакция приводила мнение экспортов о том, что офисы — самая востребованная для покупки коммерческая недвижимость в Новосибирске, но цены на продажу и аренду складов растут более стабильно. 

Фото freepik,  автор: prostooleh

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Рубрики : Бизнес Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : Торговая недвижимость склады производственная недвижимость офисная недвижимость коммерческая недвижимость


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