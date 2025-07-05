Подростки в Новосибирске получили более 108 тысяч приглашений на работу

За первое полугодие 2025 года компании отправили соискателям в возрасте от 14 до 18 лет 108 тысяч приглашений на вакансии. Это 3,4% от суммы всех приглашений в регионе. По сравнению с прошлым годом этот показатель упал на 1,9 процентных пункта (с 5,3%), констатировали аналитики hh.ru. Эксперты полагают, что снижение доли приглашений на вакансии, отправленных подросткам, может быть следствием уменьшения численности этой возрастной когорты.

Самыми лояльными к подросткам оказались компании из ресторанно-гостиничного направления: доля приглашений молодым соискателям составила здесь 6%. На втором месте работодатели из сфер «Искусство, развлечения, массмедиа» и «Домашний, обслуживающий персонал» (по 5%).

Чаще всего работодатели указывают в вакансиях для молодежи такие профессиональные навыки и знания (hard skills), как «пользователь ПК», «выкладка товаров», «мерчандайзинг», «поиск информации в интернете», «кассовые операции» и «заключение договоров».

Самые важные «непрофессиональные навыки» (soft skills) — «работа в команде», «деловое общение», «обучение и развитие», «активные продажи» и «ответственность».

Аналитики hh.ru отмечают, что 84% соискателей младше 18 лет сами выбирают первую работу, только 5% подростков место трудоустройства определяют родители.

Напомним, при трудоустройстве подростков работодатель обязан выплачивать им зарплату не ниже установленного федеральным законом МРОТ. С 1 января 2025 года минимальная зарплата в Новосибирской области для работников бюджетных и внебюджетных организаций с учетом районного коэффициента составит 28 050 рублей в месяц. Подростки также получают материальную поддержку от центра занятости — 1 105 рублей за полный отработанный месяц.

Ранее редакция сообщала о том, что более 12 тысяч новосибирских подростков обновили свои резюме и ищут работу. Молодые люди часто выбирают работу официантом или бариста.