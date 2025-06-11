Движимое и недвижимое имущество пляжа в Академгородке передано мэрии Новосибирска

Движимое и недвижимое имущество Центрального пляжа в Академгородке передано мэрии Новосибирска. Договор безвозмездного пользования между МАУ «Дирекция городских парков» и ФГБУ «СО РАН» был подписан 12 мая 2025 года. Земельный участок с кадастровым номером 54:35:091616:1, на котором расположено имущество, в МАУ «Дирекция городских парков» не передается. Об этом редакции Infopro54 в ответ на запрос сообщили в управление культуры мэрии города Новосибирска, департаменте по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии города Новосибирска.

Согласно акту, в МАУ «Дирекция городских парков» передано движимое (бетонная площадка общей площадью 772,50 кв. м, туалет кирпичный общей площадью 9,70 кв. м) и недвижимое имущество (площадка под временную парковку общей площадью 2564,8 кв. м, укрепление береговой полосы общей площадью 177 756 кв. м, ограждение протяженностью 159,6 м, а также водопровод до Центрального пляжа протяженностью 283,22 м). С 23 мая муниципальное учреждение официально вступило в право пользования этим имуществом. В его обязанности входит его содержание, ремонт и страхование.

— МАУ «Дирекция городских парков» в настоящее время решает вопрос выделения финансирования на данные цели совместно с департаментом культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска (ДКСиМП), — говорится в ответе.

В мэрии подчеркнули, что по договору осуществлять какую-либо деятельность на пляже без разрешения СО РАН нельзя. Кроме того, без прав на земельный участок невозможно официально оформить заявление-декларацию, которая разрешит открытие пляжа.

— ФГБУ «СО РАН» совместно с ДКСиМП и департаментом земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска рассматривает возможность передачи земельного участка в муниципальную собственность. В данной связи указать конкретные сроки открытия Центрального пляжа Академгородка не представляется возможным, — уточнили в управлении.

Напомним, процесс передачи пляжа в муниципальную собственность начался в 2021 году. Мэрия города Новосибирска готова была взять территорию в пользование при условии последующей передачи имущества из федеральной собственности в муниципальную. При других условиях вложение средств в содержание и развитие этой территории в администрации считали нецелесообразным.

Дизайн-проект благоустройства пляжа был разработан летом 2022 года. В его разработку вкладывалась инициативная группа — предприниматели из Академгородка.

Стоит отметить, что с 1 июня для посещения, но с запретом купания открыты пять пляжей, расположенных на территории муниципальных парков культуры и отдыха: пляж на реке Оби в парке «Бугринская роща» и четыре пляжа на Обском водохранилище, расположенные на территории парка «У моря Обского»: «Детский», «Галечный», «У моря Обского» и «Бумеранг». Как только будет получено санитарно-эпидемиологического заключение Роспотребнадзора, официально разрешат купаться.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске выдано разрешение на строительство спортивно-рекреационного парка «Звезда» на берегу Обского моря. Оно действительно до 14 января 2026 года.