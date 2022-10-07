Еще 80 россиян и девять организаций попали в список антироссийских санкций Японии

Японское правительство заявило о расширении списка санкции в отношении девяти российских организаций и 80 россиян. Причиной послужили недавно состоявшиеся референдумы и последующее включение в состав России Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей, пишет ТАСС.

В обновленный антироссийский санкционный список вошли родственники главы Чечни Рамзана Кадырова, минобороны России Сергей Шойгу, спикер СФ Валентина Матвиенко, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев и бывшая спортсменка Алина Кабаева. Кроме того, рестрикции коснулись членов семьи главы Росгвардии Виктора Золотова и постоянного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрия Чайки, еще президента мотоклуба «Ночные волки» Александра Залдастанова и главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян.

Также под ограничения попали госкорпорация «Ростех», концерн «Калашников», холдинг «Росэлектроника, судостроительные заводы «Янтарь» и «Море» и другие.

Отмечается, что граничительные меры предполагают заморозку активов.

Японские власти ранее утвердили несколько пакетов санкций в отношении РФ из-за ситуации вокруг Украины. Они коснулись более 900 человек и более 50 организаций. Помимо этого, к экспорту были запрещены около 500 наименований товаров и технологий. А также введен запрет на поставки в Россию предметов роскоши, включая автомобили стоимостью более 6 млн иен (около $49 тыс.), и на импорт золота из РФ. Плюс нельзя экспортировать в Россию ряд химических веществ, в том числе хлор, метанол, ацетон, этилен и гипохлорит натрия.