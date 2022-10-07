Новосибирская школа рестораторов взяла первое место на российском конкурсе

В конце сентября во Владивостоке прошел финал Всероссийского конкурса проектов в сфере гастрономического туризма «Гастрономический туризм в Российской Федерации. Новые возможности». Новосибирская область одержала победу в номинации «Лучшее гастрономическое общественное пространство», представив школу кулинаров и рестораторов «Гастроинкубатор». Проект подчеркивает важность регионального гастрономического туризма для развития территорий.
— В ходе общения с экспертами и профессионалами гастрономической отрасли мы получили множество полезных рекомендаций и советов, — отметила Анна Павлова заместитель министра экономического развития Новосибирской области.
Гастрономическая школа «Гастроинкубатор» была создана в мае 2018 года. Соучредители школы — Николай и Галина Ильины. Гастроинкубатор — площадка для интерактивных гастрономических мероприятий для туристов, любителей и профессионалов сферы гостеприимства. В приоритете кухни гастроинкубатора поставщики Новосибирской области с проверенной положительной репутацией.
Ранее редакция писала о том, что новосибирский «Гастроинкубатор» планирует запускать франшизу.
Фото предоставлено министерством экономического развития Новосибирской области
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