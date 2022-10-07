Новосибирская школа рестораторов взяла первое место на российском конкурсе

В конце сентября во Владивостоке прошел финал Всероссийского конкурса проектов в сфере гастрономического туризма «Гастрономический туризм в Российской Федерации. Новые возможности». Новосибирская область одержала победу в номинации «Лучшее гастрономическое общественное пространство», представив школу кулинаров и рестораторов «Гастроинкубатор». Проект подчеркивает важность регионального гастрономического туризма для развития территорий.

— В ходе общения с экспертами и профессионалами гастрономической отрасли мы получили множество полезных рекомендаций и советов, — отметила Анна Павлова заместитель министра экономического развития Новосибирской области.

Всероссийский форум гастрономического туризма реализуется при поддержке Ростуризма и призван показать кулинарные традиции народов России для развития гастрономического туризма. Всего на конкурс было заявлено 124 проекта из 47 регионов Российской Федерации, в финале встретились 24 команды из 20 регионов России. Конкурс прошел в шести номинациях: «Лучший гастрономический туристический маршрут», «Лучший гастрономический тур», «Лучший гастрономический путеводитель», «Лучшее гастрономическое событие», «Лучшее гастрономическое общественное пространство» и «Лучшее гастрономическое производство». Новосибирская область подала заявки по всем номинациям, вышла в финал с двумя проектами: общественное пространство «Гастроинкубатор» и гастропутеводитель по Новосибирской области.

Гастрономическая школа «Гастроинкубатор» была создана в мае 2018 года. Соучредители школы — Николай и Галина Ильины. Гастроинкубатор — площадка для интерактивных гастрономических мероприятий для туристов, любителей и профессионалов сферы гостеприимства. В приоритете кухни гастроинкубатора поставщики Новосибирской области с проверенной положительной репутацией.

Ранее редакция писала о том, что новосибирский «Гастроинкубатор» планирует запускать франшизу.