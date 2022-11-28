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«Мне все больше нравится то, что отшивают наши новосибирские компании»

  • 28/11/2022, 10:15
Автор:
Алена Русакова, президент межрегиональной ассоциации предпринимателей и предприятий легкой промышленности «Мода.Технологии.Ритейл», руководитель и дизайнер компании «Лаборатория инновационного дизайна»
Сегодня нет необходимости производить много — важно производить нужные людям вещи.

Президент межрегиональной ассоциации предпринимателей и предприятий легкой промышленности «Мода.Технологии.Ритейл», руководитель и дизайнер компании «Лаборатория инновационного дизайна» Алена Русакова уверена, что у новосибирских брендов есть хорошие шансы выйти не только на российский, но и международный уровень. За счет чего это можно сделать?

«Мода — это социальное явление»

— Алена, можно ли уже сказать, как санкции повлияли на новосибирские компании, работающие в легкой промышленности?

— Мы видим, что бренды перестраиваются, выходят в офлайн, в городе увеличивается количество магазинов новосибирских производителей. Компании хотят знать своих покупателей в лицо. Точной статистики у нас пока нет, но я считаю, что этот тренд правильный. У всех маркетплейсов есть свои условия для сотрудничества с брендами, но коммуникация выстраивается более оптимально, если у человека есть возможность прийти и лично познакомиться с брендом. Иногда люди находят свой бренд по эмоциональным причинам, а в онлайне это сделать очень сложно. В моде немаловажная вещь — тактильные ощущения, эмоциональное восприятие вещи. Все-таки мода — это социальное явление. У нас сегодня нет проблем с тем, чтобы достать одежду, поэтому на первый план выходит именно эмоциональное и визуальное восприятие вещей.

— Как оцениваете качество продукции новосибирских брендов?

— Большей частью качество очень достойное. К примеру, в субботу я заехала в магазин местного бренда на улице Советской и была приятно удивлена качеством, стилем, подобранными тканями и общей концепцией бренда. Все выдержано стильно и в лучших традициях европейской моды. Могу это говорить с экспертной точки зрения. Я модельер — конструктор с 30-летним стажем, могу оценить многие параметры бренда, и мне все больше нравится то, что производят наши новосибирские компании. У нас отшивают интересные вещи не только для женщин, но и для мужчин, для детей, стараются брать качественные материалы, выдерживают стиль.

Ставка на местное

— Весной ваши коллеги в интервью нашей редакции говорили о проблемах с поставками материалов для легкой промышленности. Сейчас этот вопрос снят с повестки дня?

— Проблема была и осталась, но сейчас стоит уже не так остро, как ранее. В 2022 году с рынка ушли, прежде всего, итальянские поставщики, которые поставляли ткани для модной одежды. С другой стороны, сейчас у нас прекрасно работает Китай, неплохие варианты есть в Корее, отличное предложение у Индии, где создано отдельное министерство текстиля. Представляете, у нас даже министерства легкой промышленности нет, а там министерство текстиля. У Индии чудесные ткани, которые пользуются большим спросом у наших компаний. Прекрасные предложения у Объединенных Арабских Эмиратов, где расположена торговая площадка производителей разных стран с огромным ассортиментом.

В целом хочу сказать, что ключевая проблема сегодня не в тканях, а в том, что их не всегда удачно получается подбирать, не все решения дизайнеров гармонируют, а значит — не могут найти покупателя.

У нас есть проект «Мотив Сибири». Реализуя его, мы увидели, что в регионе огромное количество рукодельников, творческих людей и художников, работающих с самыми разными технологиями, в том числе позволяющими нанести принты на любые белые ткани. Так что при желании всегда можно найти стильное индивидуальное решение, чтобы использовать не просто готовые ткани, но и создавать свои наполнения. Мастерам можно заказывать вышивки, плетения, декоративные элементы.

— Но смогут ли они делать эту продукцию в больших объемах?

— На мой взгляд, нам не нужны масштабы Китая и миллионы тиражей однотипной продукции. Я за то, чтобы бренд находил своего потребителя и работал на него, выдавая качественные, индивидуальные, эксклюзивные проекты. Сегодня нет необходимости производить много — важно производить нужные людям вещи. Мода — это часто именно эмоциональная реакция, поэтому одежда должна доставлять радость и приносить удовольствие.

Кстати, сейчас все более широкое распространение получает апсайклинг, когда старым вещам дают новую жизнь. Это очень интересный и перспективный тренд, нацеленный на бережное потребление.

— С фурнитурой местные мастера тоже могут помочь решить вопросы?

— Фурнитура — это отдельная индустрия. К примеру, есть дизайнеры, которые пуговицами «вытягивают» изделия, поэтому пуговицы — очень важный аксессуар. В России есть производство пуговиц, их можно выпускать, но все зависит от объема. И снова скажу, что лично я не люблю массовку — считаю, что бренд — это нечто кулуарное. Но это на мой взгляд, и я на своем мнении не настаиваю.

Когда мы проводили «Мотив Сибири», я была удивлена, сколько фишечек могут сделать наши мастера, поэтому производство любых аксессуаров внутри Новосибирска — вполне реально. Эту задачу мы хотим решать внутри профильной ассоциации, которую создали 29 сентября, как и многие другие проблемы отрасли легкой промышленности. Если наши компании начнут выпускать свою продукцию большими тиражами и это будет продаваться, то найти производственную площадку для выпуска продукции по их дизайну для масштабирования деятельности будет несложно.

Непаханное поле

— Насколько охотно отрасль сегодня внедряет новые технологии?

— Все зависит от компании и бренда. Я сама страшно люблю новые технологии — умные ткани, одежду — поэтому охотно с ними работаю. У меня есть бренд мотоодежды Phoenix&Dragon moto, который объединяет технологии, немного дизайна, так как я могу себе позволить немного поразвлекаться, но во главу угла ставлю безопасность, защиту и функциональность.

Для тех, кто делает красоту, уникальные вещи, сегодня открывается непаханное поле. Мне бы очень хотелось, чтобы наши бренды выходили на российский и международный уровень. Такие примеры уже есть — новосибирская компания «Палома», производитель праздничных платьев для девочек. Есть новосибирский дизайн-бренд JAHNKOY. Девушка производит как свою одежду, так и сотрудничает с ведущими мировыми брендами, например с Kenzo. Она объединяет современную и национальную стилистику, у нее в работах используется много славянских орнаментов.

— То есть было бы желание, а свое место талантливый дизайнер, модельер может найти и не уезжая из Новосибирска?

— Мне кажется, что из Новосибирска сейчас нет смысла уезжать, так как весь мир открыт перед нами благодаря интернету. Никто не будет разрывать отношения с нашими интересными дизайнерами, отказываться от их брендов только потому, что они из России. Мало того, мы видим, что ситуация в мире меняется и интерес к России, наоборот, растет. Я за то, чтобы не повторяться, искать свою уникальность дизайнерскую и региональную, работать в том месте, где родился.

Фото предоставлено Аленой Русаковой

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : новосибирские бренды мода легкая промышленность


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