Еще одна территория комплексного развития выставлена на торги

Мэрия Новосибирска объявила торги на право комплексного развития территории (КРТ) Центрального и Дзержинского районов, ограниченной улицами Ипподромской, Фрунзе и Журинским спуском площадью 67,5 тыс кв км. Об этом говорится в постановлении от 17 ноября за подписью главы города Анатолия Локтя.

— Определить организатором аукциона департамент строительства и архитектуры, — говорится в документе. — Определить начальную цену в размере 58 млн рублей. Сумма задатка для участия в аукционе — в размере 58 млн рублей. Определить существенные условия договора о КРТ. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска не менее чем за тридцать дней до дня проведения аукциона разместить извещение о проведении аукциона в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном правительством РФ (www.torgi. gov.ru), а также на официальном сайте города Новосибирска.

Как следует из приложения к документу, срок действия будущего договора — 10 лет. Победитель торгов обязуется подготовить документацию по подготовке территории, график мероприятий, выкупить объекты недвижимости, расположенные на их территории у собственников, снести подлежащие сносу объекты недвижимости, благоустроить обводнённый карьер и прилегающую к нему территорию.

— Осуществить строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового, иного назначения, в том числе объектов инфраструктур, — перечисляются в приложении обязанности будущего застройщика. — Осуществить благоустройство. Не позднее 31.03.2028 передать в муниципальную собственность города созданные застройщиком сооружения, объекты благоустройства. Не позднее 31.08.2031 передать в муниципальную собственность города Новосибирска созданные застройщиком в рамках договора объекты капитального строительства, некапитальные строения, сооружения, объекты благоустройства в соответствии с графиком мероприятий.

Ранее редакция сообщала о проекте комплексного развития территории в Ленинском районе Новосибирска.