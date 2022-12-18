«Если бы наши враги хотели сделать нам хуже, то нас нужно было вогнать в состояние комфорта»

— С одной стороны, в 2022 году нам приходится перестраиваться, отказываться от разных привычных вещей, искать альтернативу. С другой — я вижу, как бизнес и промышленность отреагировали на эти вызовы и как быстро некоторые аналоги, ничуть не уступающие по качеству, появляются на наших полках и не только.

Как губернатор Новосибирской области, председатель комиссии Госсовета по «Науке» помню, с каким уровнем опасения шли обсуждения с учеными весной: где взять реактивы, лабораторно-исследовательское оборудование. Буквально три недели назад в «Сириусе» состоялся второй конгресс молодых ученых, где на выставке был раздел «Наша лаба». Там были представлены более 700 наименований лабораторного оборудования и материалов для проведения исследований отечественного производства, в том числе новосибирских компаний. За полгода это все было освоено. Любой кризис — это вызовы и возможности.

В каждой шутке есть доля шутки, но я скажу, что наши враги до сих пор нас не поняли. Если бы они хотели сделать нам хуже, то нас нужно было вогнать в состояние комфорта. Задрать нефть до 200 долларов за баррель, закидать нас гуманитарной помощью — пресловутыми «ножками Буша», чтобы мы успокоились и расслабились, с удовольствием покупали импортное оборудование, продукты и материалы. Но с нами снова поступили наоборот, как в 2014 году. Тогда санкции стали мощным толчком к развитию российского агропромышленного комплекса, который сегодня показывает впечатляющие результаты. Теперь настал черед промышленности, в том числе легкой, пищевой. Думаю, что мы захватим рынки, которые нам, по сути, подарили.

При этом я считаю, что ничего принципиально нового уходящий 2022 год нам не принес. Мы все прошли очень хорошую, иногда болезненную школу, в период пандемии — 2020- 2021 года. Это позволило нам подготовиться к внезапным сложностям, новым вызовам. Мы оказались способны быстро принимать решения на региональном и федеральном уровне. Уровень взаимодействия между властями изменился на порядок.

В то же время в этом году нельзя было делить полномочия на «мое» или «не мое»: федеральные, региональные, муниципальные, Минобороны. Все мы отвечаем за одно общее дело — за благополучие нашей Родины, за нашу общую победу. Чем раньше мы все включимся, найдем ресурсы и возможности, тем лучше и для общего результата, и для текущей деятельности. Не скрою, если с начала СВО гуманитарная помощь шла с помощью организаций, граждан, а мы помогали по мере возможности — было отношение: там военные занимаются и справятся, а наше дело — то, что прописано в Бюджетном кодексе и нашем законе. Но жизнь показала, что это не так, что с общими проблемами и задачами нужно справляться совместно, и тогда подключились все: губернаторы, регионы, бюджеты всех уровней, независимо от того, наши это полномочия или нет. И ситуация начала меняться на глазах.

Во время СВО чужих задач нет, как и во время Великой Отечественной войны.

По материалам выступления на пресс-конференции