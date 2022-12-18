Рекламодателям

«Если бы наши враги хотели сделать нам хуже, то нас нужно было вогнать в состояние комфорта»

Андрей Травников, губернатор Новосибирской области — о специфике работы органов власти в 2022 году и о том, почему санкции не сработали так, как планировали недружественные России страны:
  • 18/12/2022, 17:45
Автор:

Андрей Травников, губернатор Новосибирской области— С одной стороны, в 2022 году нам приходится перестраиваться, отказываться от разных привычных вещей, искать альтернативу. С другой — я вижу, как бизнес и промышленность отреагировали на эти вызовы и как быстро некоторые аналоги, ничуть не уступающие по качеству, появляются на наших полках и не только.

Как губернатор Новосибирской области, председатель комиссии Госсовета по «Науке» помню, с каким уровнем опасения шли обсуждения с учеными весной: где взять реактивы, лабораторно-исследовательское оборудование. Буквально три недели назад в «Сириусе» состоялся второй конгресс молодых ученых, где на выставке был раздел «Наша лаба». Там были представлены более 700 наименований лабораторного оборудования и материалов для проведения исследований отечественного производства, в том числе новосибирских компаний. За полгода это все было освоено. Любой кризис — это вызовы и возможности.

В каждой шутке есть доля шутки, но я скажу, что наши враги до сих пор нас не поняли. Если бы они хотели сделать нам хуже, то нас нужно было вогнать в состояние комфорта. Задрать нефть до 200 долларов за баррель, закидать нас гуманитарной помощью — пресловутыми «ножками Буша», чтобы мы успокоились и расслабились, с удовольствием покупали импортное оборудование, продукты и материалы. Но с нами снова поступили наоборот, как в 2014 году. Тогда санкции стали мощным толчком к развитию российского агропромышленного комплекса, который сегодня показывает впечатляющие результаты. Теперь настал черед промышленности, в том числе легкой, пищевой. Думаю, что мы захватим рынки, которые нам, по сути, подарили.

При этом я считаю, что ничего принципиально нового уходящий 2022 год нам не принес. Мы все прошли очень хорошую, иногда болезненную школу, в период пандемии — 2020- 2021 года. Это позволило нам подготовиться к внезапным сложностям, новым вызовам. Мы оказались способны быстро принимать решения на региональном и федеральном уровне. Уровень взаимодействия между властями изменился на порядок.

В то же время в этом году нельзя было делить полномочия на «мое» или «не мое»: федеральные, региональные, муниципальные, Минобороны. Все мы отвечаем за одно общее дело — за благополучие нашей Родины, за нашу общую победу. Чем раньше мы все включимся, найдем ресурсы и возможности, тем лучше и для общего результата, и для текущей деятельности. Не скрою, если с начала СВО гуманитарная помощь шла с помощью организаций, граждан, а мы помогали по мере возможности — было отношение: там военные занимаются и справятся, а наше дело — то, что прописано в Бюджетном кодексе и нашем законе. Но жизнь показала, что это не так, что с общими проблемами и задачами нужно справляться совместно, и тогда подключились все: губернаторы, регионы, бюджеты всех уровней, независимо от того, наши это полномочия или нет. И ситуация начала меняться на глазах.

Во время СВО чужих задач нет, как и во время Великой Отечественной войны.

 

По материалам выступления на пресс-конференции

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

201

Рубрики :

Регионы: Россия Новосибирская область

Теги : спецоперация санкции


0
0

Новости компаний

Каталог недвижимости

Легкая ипотека с материнским капиталом в Банке «Левобережный»

16/12/2022, 17:14

ВТБ секьюритизировал портфель потребительских кредитов объемом 10 млрд рублей

16/12/2022, 16:38

Банк «Левобережный» расширил территорию для подключения к эквайрингу

15/12/2022, 14:14

«Ростелеком» раздает клиентам 2 миллиона призов

15/12/2022, 11:40

Актуальный разговор

Евгений Бурденюк, региональный представитель Российского совета торговых центров (РСТЦ) в Сибири и Новосибирске, основатель ООО «Отелит»

«Внятные концепции по переформатированию торговых центров до сих пор не появились»

Все материалы
Лента новостей

Иркутская область в 2023 году отправит заявку на создание межвузовского кампуса

18/12/2022, 15:47

В микрорайоне Щ на двух площадках планируют построить более 150 тыс кв метров жилья

18/12/2022, 10:32

Андрей Травников пояснил, появится ли в Новосибирске аэроэкспресс до Толмачево

17/12/2022, 16:26

В НГУЭУ подвели итоги конкурса, посвящённого экономике и предпринимательству

17/12/2022, 13:19

Новосибирский застройщик второй раз получил срок за обман дольщиков

17/12/2022, 10:14

В пригород Новосибирска уходят новостройки комфорт-, бизнес- и премиум-класса

16/12/2022, 18:30

Виртуальная выставка, посвященная меценатам и благотворителям Новониколаевска, проходит в Новосибирске

16/12/2022, 16:55
Новости Сибири

«Аэрофлот» возобновит отмененные в ноябре прошлого года рейсы Томск – Москва

04/04/2022, 14:57

В Кузбассе отказались от масочного режима

15/03/2022, 13:21

McDonald’s в Сибири под управлением компании-франчайзи ООО «ГиД» продолжает работу

14/03/2022, 17:01

Экономика

бизнес сотрудничество

Власти уговаривают бизнес покупать продукцию друг друга, даже если она похуже качеством, чем иностранная

Пока бюджет Новосибирской области исполняется с профицитом в 12 млрд рублей

Вопрос с кадрами повис в воздухе

Сибирские промышленники рассказали, как проходят через структурную трансформацию

Эксперты сообщили компании каких сфер в ноябре резко сократили набор персонала

Финансы

ВТБ и ВЦИОМ: каждый второй россиянин получает финансовую поддержку от родных

Безотзывные банковские вклады могут появиться уже в следующем году

В платежках за жилищно-коммунальные услуги появится новая строчка из-за умных счетчиков

Чиновников, виновных в «заключении неэффективных соглашений по поликлиникам и школам», привлекут к ответственности

В Иркутской области могут выделить участки для размещения криптовалютных ферм

Политика

выборы губернатора

Андрей Травников: чем позже начнется политическая суета, тем лучше

Губернатор допускает отмену выборов Новосибирска

Координацию работы двух подразделений мэрии передадут новому куратору

Информацию о доходах депутатов могут закрыть

Предвыборные интриги выносит в публичное пространство

Недвижимость

комплексное развитие территории

В микрорайоне Щ на двух площадках планируют построить более 150 тыс кв метров жилья

Новосибирский застройщик второй раз получил срок за обман дольщиков

В пригород Новосибирска уходят новостройки комфорт-, бизнес- и премиум-класса

Новый гостиничный комплекс будет построен в Кемерово

Льготную ипотеку продлевают до середины 2024 года

Технологии

интеллектуальная транспортная система

Кабмин расширил программу внедрения интеллектуальных транспортных систем в регионах России

В Академгородке придумали как осветить улицы ночью без электричества

В Новосибирске создали первый сверхчувствительный тест для ранней диагностики рака кишки

Сибирские аграрии планируют экспортировать высокие технологии

В Новосибирске начнутся испытания планера импортозамещенной версии самолета Superjet-100

Телекоммуникации

телеком

Оператор связи будет подбирать абонентам «идеального» консультанта

Новогодние мультфильмы киностудии «Союзмультфильм» стали доступны для детей с нарушениями слуха

МТС обеспечила связью жителей двух малых деревень в Новосибирской области

МегаФон назвал самые интернет-активные города Новосибирской области

Стартовал XII конкурс «Вместе в цифровое будущее»

Агропром

система точного земледелия

Сибирские аграрии планируют экспортировать высокие технологии

Полномочный представитель президента поручил ужесточить контроль за финансовыми операциями аграриев в Сибири

Искусственный интеллект научился бороться с сорняками

Аграриям добавили субсидий на зерно

Туристические проекты, обеспечивающие рост производства сельхозпродукции, получат господдержку

Транспорт

городская электричка

Андрей Травников пояснил, появится ли в Новосибирске аэроэкспресс до Толмачево

Кабмин расширил программу внедрения интеллектуальных транспортных систем в регионах России

Губернатор намерен принять «кардинальное решение» по новосибирскому метро

На Алтае разработали отечественный гусеничный снегоболотоход

В Новосибирске начнутся испытания планера импортозамещенной версии самолета Superjet-100

Медицина

диагностика рака

В Новосибирске открылся центр для проведения диагностики рака

Пока концессионера по поликлиникам бюджетными выплатами не обидели

В Новосибирске создали первый сверхчувствительный тест для ранней диагностики рака кишки

Российские ученые создали вакцину от аллергии на кошек

Аудиторы предложили достроить три поликлиники за счет бюджета

Авто

Эксперты назвали седаны, которые должны дебютировать на российском авторынке в 2023 году

Эксперты назвали седаны, которые должны дебютировать на российском авторынке в 2023 году

На российском авторынке к концу года остались только 14 брендов из 60

LADA Granta в ноябре стала хитом продаж

Автомобили из Ирана на 300 млн долларов привезут в Россию

Новые иномарки дешеветь не будут

Туризм

Новая гостиница в Кузбассе

Новый гостиничный комплекс будет построен в Кемерово

В Белокурихе выросло количество туристов из европейской части России

В Новосибирске пройдет новогодний гастрономический фестиваль «Лучшее блюдо Сибири»

Четыре страны СНГ направят в Новосибирскую область «туристов» на лечение

Горнолыжный комплекс «Юрманка» перенес открытие на неопределенную дату

Общество

комплексное развитие территории

В микрорайоне Щ на двух площадках планируют построить более 150 тыс кв метров жилья

Андрей Травников пояснил, появится ли в Новосибирске аэроэкспресс до Толмачево

Виртуальная выставка, посвященная меценатам и благотворителям Новониколаевска, проходит в Новосибирске

Губернатор намерен принять «кардинальное решение» по новосибирскому метро

17 новых остановочных павильонов установят в Новосибирске до конца года

Стиль жизни

новости культуры

7 ярких кино-новинок лета-2022

Клубное превосходство по очкам!

Время расти и время радоваться

VIP-club. Искусство жизнерадостной серьезности

Как правильно выбрать парфюм в подарок или для себя?

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Декабрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска