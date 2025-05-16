«Если заемщик выходит на контакт, то коллекторы тоже идут ему навстречу»

— Финансовый рынок, в том числе коллекторские организации, работает по правилам, которые четко регулируются законодательством. Если вводятся новые ограничения, весь рынок подстраивается под эти правила.

Что касается мошенников, то здесь порядок действий остается прежним. Если при покупке долга мы обнаруживаем, что он был оформлен незаконно, то возвращаем его первоначальному кредитору.

Если говорить о причинах, по которым заемщики не платят по долгам, то они могут быть разными. Во многих случаях клиенты хотели бы рассчитаться, но не имеют такой возможности. Если они выходят на контакт, мы тоже идем им навстречу: предоставляем скидки, удобные программы рассрочки. Но если должник не хочет платить и даже не отвечает на телефонные звонки, смс или письма, мы вынуждены обращаться в суд, который проводит принудительное взыскание в установленном законом порядке.

Фото предоставлено компанией ПКО «Право онлайн», из личного архива спикера