«На рынке взыскания сегодня может работать только этичный бизнес»

— Передача дел коллекторскому агентству бывает двух видов: агентская и цессионная. По агентской схеме долг продолжает принадлежать банку или МФО. Профессиональная команда коллекторов в данной ситуации привлекается как аутсорс для решения задач внутри бизнеса. Такая схема работает не только в коллекшн, в бизнесе много подобных примеров: услуги внешнего бухгалтера, юриста, IT-специалиста, SMM. Коллекторское агентство, работающее по агентской схеме, — это такой же аутсорсинг.

По договору цессии кредитор продает долги для решения разных задач своего бизнеса, но смысл можно выделить один — финансовая организация ориентирована на выдачу кредитов и поддержание кредитного портфеля, а не на многолетнюю работу со взысканием долгов. Для этого и существуют коллекторские агентства, которые покупают долговые портфели и профессионально работают с должниками, оказавшимися в сложной финансовой ситуации, помогая им решить возникший вопрос. Мы верим, что с каждым клиентом можно найти решение, и делаем все для того, чтобы он был готов сотрудничать с нами.

Потребности банка-кредитора или МФО могут быть продиктованы разными обстоятельствами, но решение всегда одно — профессиональная коллекторская организация, деятельность которой регулируется законом Российской Федерации, и он соблюдается как со стороны кредитора, так и со стороны коллекторского агентства. Рынок взыскания сегодня — это этичный бизнес. На этом рынке нет места нецивилизованным подходам. Только высокие компетенции, глубокая аналитическая работа с предсказательными моделями, клиентский сервис и современные технологии.

Фото предоставлено компанией ПКО «Интел Коллект», из личного архива спикера