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Томск станет центром технологического лидерства на форуме в мае

  • 16/05/2025, 12:50
Томск станет центром технологического лидерства на форуме в мае
Участие в мероприятии доступно для молодых инженеров, ученых и студентов из всех регионов России

В Томске с 21 по 23 мая состоится всероссийский форум U-NOVUS, ориентированный на молодых исследователей и предпринимателей. Ключевая тема мероприятия – технологическое лидерство и развитие кадрового потенциала для высокотехнологичных секторов экономики. Форум открыт для участия молодых инженеров, научных сотрудников и студентов из разных уголков Российской Федерации.

В рамках форума предусмотрена экспозиция передовых разработок и университетских стартапов, научно-технические лекции, а также экспертные дискуссии с участием представителей сферы образования и бизнеса. Помимо этого, пройдет деловой завтрак для молодых ученых, в котором примут участие ведущие российские компании, являющиеся лидерами инноваций в своих областях: МТС, «Биннофарм Групп», ГК «Элемент», Национальная газовая компания, Центр водородных технологий, ГК «Спутникс», Natura Siberica и другие.

На мероприятии проведут ИТ-хакатон, где студенты и ИТ-специалисты из регионов России разработают технологические решения для экомониторинга окружающей среды и повышения безопасности использования самокатов.

Кроме того, на базе колледжей Томска будут проведены профориентационные лекции о технологиях и профессиях будущего и серия карьерных встреч в томских университетах с крупными работодателями.

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Фото: freepik.com/Автор: freepik 

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Рубрики : Технологии

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : технологии МТС


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