Почти 50 Telegram-каналов с «ответами ЕГЭ» заблокировали в России

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сообщила, что в России во время проведения ЕГЭ этого года резко выросло количество случаев обмана выпускников. В Telegram число каналов с предполагаемыми ответами на вопросы ЕГЭ увеличилось в 12 раз, по сравнению в с прошлым годом

— Только в Telegram заблокировали уже 48 таких ресурсов. Десятки сайтов и каналов предлагают за 2–8 тысяч рублей заранее купить ответы перед экзаменом, — сообщает Мизулина.

Она утверждает, что такие покупки часто заканчиваются неприятностями. Например, после перевода денег продавцы перестают выходить на связь. А если использовать эти подсказки и попытаться списать на экзамене, то очень высока вероятность, что вас удалят из аудитории. Пересдать экзамен в такой ситуации будет можно только через год.

Напомним, в Новосибирске уже неделю идут государственные экзамены. В 2025 году на ЕГЭ в регионе зарегистрировались 14 996 участников, а на ОГЭ — 37 543 человека. По данным Минобразования области, среди одиннадцатых классов в этом году выросло количество тех, кто сдает профильную математику, а также биологию, химию и физику. У девятых классов по биологии рост с 24 до 37%, по географии — с 36 до 38%. Также растет интерес к сдаче английского,

В начале января 2025 года Минобрнауки РФ установило минимальное количество баллов ЕГЭ по общеобразовательным предметам для поступления в подведомственные вузы в 2025/26 учебном году. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

По русскому языку, математике, литературе и географии нужно будет набрать по 40 баллов, по физике, биологии и химии — по 39 баллов, по истории — 36 баллов, по иностранному языку — 30 баллов, по информатике — 44 балла, по обществознанию — 45 баллов. Таким образом, баллы изменились по математике и истории. На 2024/2025 учебный год по ним достаточно было набрать 39 и 35 баллов соответственно.

Ранее редакция сообщала о том, об особенностях приёмной кампании 2025 года. Количество платных мест будет ограничено.