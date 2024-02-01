«Это реальная банда»: похитителей студента задержали в Новосибирске

Оперативники МВД по Новосибирской области вышли на след и задержали четырех новосибирцев, которые 18 декабря затолкали в автомобиль и увезли 16-летнего студента колледжа СибУПК. Они настойчиво требовали от первокурссника выкуп в размере 250 тысяч рублей.

― Они увезли его на площадь Маркса, где заставили снять в банкомате с банковской карточки эту сумму и передать им. После получения денег молодого человека отпустили, а сами скрылись,― сообщил Infopro54 источник в правоохранительных органах региона.

По факту произошедшего следователи СК возбудили сразу два уголовных дела по статьям «Покушение человека» и «Вымогательство».

― С момента поступления сообщения о вымогательстве и похищении человека, была создана специальная следственно-оперативная группа, куда вошли наиболее опытные и профессиональные следователи, следователи – криминалисты СК по области, сотрудники МВД по Новосибирску. Следователи и полицейские в рамках дела вели ежедневную работу по установлению местонахождения нападавших. Благодаря слаженной работе, удалось установить причастных, ― прокомментировала старший помощник СУ СК РФ по Новосибирской области Елена Коновалова.

Спустя почти полтора месяца бандитов задержали. Среди участников оказался 23-летний судимый за кражу житель поселка Марусино. Остальные подозреваемые в возрасте 19-23 лет ранее не имели проблем с законом.

― В квартирах подозреваемых проведены обыски. Были изъяты мобильные телефоны, банковские карты, деньги в сумме 20 тысяч рублей, а также вещи, в которых они совершили преступление. Еще были найдены два сигнальных пистолета, переделанных под травматические. Это реальная банда. Сейчас устанавливаются дополнительные эпизоды с похожим сценарием. Есть предположение, что это был не единственный и не первый студент на счету у группы, ― рассказал Infopro54 источник.

Сейчас троих участников уже отправили в СИЗО, а четвертого ― под домашний арест.