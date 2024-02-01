Ребенок выпал на ходу из автобуса в Новосибирске

В Дзержинском районе Новосибирска 8-летний мальчик на ходу выпал из салона автобуса №30. ЧП произошло 1 февраля в 12:30 возле остановки общественного транспорта «Есенина».

— 48-летний водитель, управляя пассажирским автобусом МАЗ, напротив дома 39/1 по улице Есенина, отъезжая от остановки, допустил выпадение пассажира из салона автобуса. В результате ДТП пострадал 8-летний пассажир, — пояснили в ГИБДД Новосибирска.

Школьник доставлен в больницу для оказания ему медицинской помощи, характер травм уточняется.

Сейчас на месте работает ДПС, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Ранее редакция сообщала о том, что 10-летний школьник оказался в больнице после аварии с участием двух иномарок в Ленинском районе Новосибирска.