Ребенок выпал на ходу из автобуса в Новосибирске

В Дзержинском районе Новосибирска 8-летний мальчик на ходу выпал из салона автобуса №30. ЧП произошло 1 февраля в 12:30 возле остановки общественного транспорта «Есенина».
— 48-летний водитель, управляя пассажирским автобусом МАЗ, напротив дома 39/1 по улице Есенина, отъезжая от остановки, допустил выпадение пассажира из салона автобуса. В результате ДТП пострадал 8-летний пассажир, — пояснили в ГИБДД Новосибирска.
Школьник доставлен в больницу для оказания ему медицинской помощи, характер травм уточняется.
Сейчас на месте работает ДПС, устанавливаются обстоятельства происшествия.
Ранее редакция сообщала о том, что 10-летний школьник оказался в больнице после аварии с участием двух иномарок в Ленинском районе Новосибирска.
Фото: ГИБДД по городу Новосибирску
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