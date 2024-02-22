«Это за деда в метро»: скинхеды «отписали» еще одного подростка в стиле «Слова пацана» в Новосибирске

Сюжет нашумевшего сериала продолжает тревожить умы подростков в Новосибирске. На этот раз «отписке» из рядов скинхедов подвергся 16-летний школьник Максим*.

― Его исключили из нашего движа из-за плохого поступка. Мы узнали, что это он толкнул дедушку в метро на станции «Заельцовская» в начале февраля. Мужчина упал, а он просто убежал. Наказали сами и «отписали» по всем правилам, ― рассказал Infopro54 участник молодежного движения.

На кадрах, которые снимали участники ритуала, парни по очереди несколько раз бьют Максима по лицу. Кто-то делает это ладошкой, а кто-то кулаком. Избитый школьник произносит фразу: «Я, Максим, отписываюсь от правого движа». После повторной порции пощечин парень убегает.

У подростка нет никаких претензий к его бывшей компании, поэтому заявление в полицию он не писал.

― Заявлений и сообщений по данному факту в полицию не поступало. Информация, опубликованная в сети Интернет, зарегистрирована полицейскими в установленном порядке. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, сотрудниками полиции устанавливаются участники и все обстоятельства произошедшего, ― прокомментировали в ГУ МВД по Новосибирской области.

Напомним, в Новосибирске это уже не первый случай, когда «отписывают» школьников. В январе в Кировском районе города компания несовершеннолетних мальчишек устроила массовое избиение для своего экс-друга. Школьнику сначала залили глаза перцовкой, потом избили и ножом отрезали волосы. После публикации видео в СМИ Следственный комитет нашел юных палачей. Одного из них отправили под арест, а второму суд избрал запрет определенных действий.

*Имя подростка изменено.