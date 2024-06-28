Новосибирцам рассказали, какие изменения их ждут с 1 июля

Повышение тарифов н ЖКУ

С 1 июля во всех регионах России повышаются тарифы на коммунальные услуги. В Новосибирской области холодная вода, водоотведение, газ и вывоз мусора подорожают на 9,5%, электричество — на 8,93% (до 3,66 рубля за киловатт/час), отопление и горячая вода — на 13,91%. Это повышение тарифов станет в регионе одним из самых ощутимых за последние годы.

Комиссия при оплате ЖКХ

Также с 1 июля вступает в силу законопроект, согласно которому некоторые категории граждан не будут платить комиссию при оплате услуг ЖКХ. К ним относятся многодетные родители, пенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий, члены семей погибших инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны.

Норма принятого закона будет носить адресный характер.

Крепкое спиртное обойдется дороже

С 1 июля повышаются минимальные розничные цены на алкоголь крепостью свыше 28%. Регулирование минимальных цен действует в России с 2009 года (для борьбы с нелегальным производством).

Цены на водку повысят с 281 до 299 рублей за 0,5 литра, коньяк — с 517 до 556 рублей, бренди — с 375 до 403 рублей.

В Минфине объяснили, что индексация цен вызвана ростом инфляции, удорожанием производства алкоголя и повышением акцизных ставок на алкогольную продукцию крепостью выше девяти градусов.

За занижение цен предусмотрен штраф. Должностное лицо заплатит 50 тысяч рублей, юрлицо — 100 тысяч рублей.

Увеличение госпошлин

На одну тысячу рублей (до 6 тысяч рублей) увеличивается размер госпошлины за выдачу загранпаспорта с электронным носителем информации.

Загранпаспорт нового поколения для ребенка до 14 лет обойдется на 500рублей дороже. За него придется заплатить не 2,5 тысячи рублей, а 3 тысячи рублей.

Кроме того, вырастет и госпошлина на выдачу вида на жительство иностранному гражданину или лицу без гражданства (до 6 тысяч рублей), за регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в РФ (с 350 до 420 рублей), а также за прием в гражданство РФ (с 3,5 до 4,2 тысячи рублей).

Госпошлина за выдачу разрешений на привлечение и использование иностранных работников увеличивается на 2 тысячи рублей (до 12 тысяч рублей), а за выдачу разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства — на 700 рублей (до 4,2 тыс. рублей).

Ужесточение требований к выдаче автокредитов

С 1 июля российские банки обязаны применять повышенные коэффициенты риска по автокредитам, выданным заемщикам со средней и высокой долговой нагрузкой. Речь идет о клиентах, которые уже отдают на обслуживание имеющихся кредитов и займов более 50% своего ежемесячного дохода.

Порядок погашения задолженности по кредитам

Меняется порядок погашения задолженности. Сейчас, если сумма произведенного платежа по потребкредиту недостаточна для исполнения обязательств, то заемщик в первую очередь гасит штрафы и пени, потом проценты за текущий период платежей, а затем сумму основного долга. Это приводило к тому, что зачастую у заёмщика не оставалось денег на очередной плановый платеж, и ему снова начисляли штрафы и пени.

По договорам, которые будут заключены после 1 июля сначала будет оплачиваться задолженность по процентам, затем — задолженность по основному долгу и проценты за текущий период платежей, потом сумма основного долга, неустойка (штраф, пеня) и иные платежи.

Размещение туристов на фермах

Теперь фермеры смогут размещать туристов в гостевых домах, расположенных на их территориях. Ранее термин «сельский туризм» подразумевал прогулки в сельской местности, участие в работе аграриев на безвозмездной основе, экскурсии, питание и прочие услуги. Селить туристов на территории хозяйства было запрещено из-за статуса сельскохозяйственных земель.

Ранее редакция сообщала, что россиянам предлагают «развязать руки» для защиты дома и близких. На рассмотрение Госдумы внесены поправки в Уголовный кодекс о допустимости превышения пределов самообороны для защиты своего жилища.