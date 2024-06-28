Новосибирцам рассказали, какие изменения их ждут с 1 июля

С 1 июля во всех регионах России повышаются тарифы на коммунальные услуги. В Новосибирской области холодная вода, водоотведение, газ и вывоз мусора подорожают на 9,5%, электричество — на 8,93% (до 3,66 рубля за киловатт/час), отопление и горячая вода — на 13,91%. Это повышение тарифов станет в регионе одним из самых ощутимых за последние годы.
Норма принятого закона будет носить адресный характер.
С 1 июля повышаются минимальные розничные цены на алкоголь крепостью свыше 28%. Регулирование минимальных цен действует в России с 2009 года (для борьбы с нелегальным производством).
Цены на водку повысят с 281 до 299 рублей за 0,5 литра, коньяк — с 517 до 556 рублей, бренди — с 375 до 403 рублей.
В Минфине объяснили, что индексация цен вызвана ростом инфляции, удорожанием производства алкоголя и повышением акцизных ставок на алкогольную продукцию крепостью выше девяти градусов.
За занижение цен предусмотрен штраф. Должностное лицо заплатит 50 тысяч рублей, юрлицо — 100 тысяч рублей.
Загранпаспорт нового поколения для ребенка до 14 лет обойдется на 500рублей дороже. За него придется заплатить не 2,5 тысячи рублей, а 3 тысячи рублей.
Кроме того, вырастет и госпошлина на выдачу вида на жительство иностранному гражданину или лицу без гражданства (до 6 тысяч рублей), за регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в РФ (с 350 до 420 рублей), а также за прием в гражданство РФ (с 3,5 до 4,2 тысячи рублей).
Госпошлина за выдачу разрешений на привлечение и использование иностранных работников увеличивается на 2 тысячи рублей (до 12 тысяч рублей), а за выдачу разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства — на 700 рублей (до 4,2 тыс. рублей).
С 1 июля российские банки обязаны применять повышенные коэффициенты риска по автокредитам, выданным заемщикам со средней и высокой долговой нагрузкой. Речь идет о клиентах, которые уже отдают на обслуживание имеющихся кредитов и займов более 50% своего ежемесячного дохода.
По договорам, которые будут заключены после 1 июля сначала будет оплачиваться задолженность по процентам, затем — задолженность по основному долгу и проценты за текущий период платежей, потом сумма основного долга, неустойка (штраф, пеня) и иные платежи.
Теперь фермеры смогут размещать туристов в гостевых домах, расположенных на их территориях. Ранее термин «сельский туризм» подразумевал прогулки в сельской местности, участие в работе аграриев на безвозмездной основе, экскурсии, питание и прочие услуги. Селить туристов на территории хозяйства было запрещено из-за статуса сельскохозяйственных земель.
Ранее редакция сообщала, что россиянам предлагают «развязать руки» для защиты дома и близких. На рассмотрение Госдумы внесены поправки в Уголовный кодекс о допустимости превышения пределов самообороны для защиты своего жилища.
Источник фото: freepik.com, автор- freepik
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru