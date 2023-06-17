Евгений Лебедев выдвинут кандидатом на пост губернатора Новосибирской области

Конференция ЛДПР 17 июня утвердила кандидатуру депутата горсовета Новосибирска Евгения Лебедева на пост губернатора Новосибирской области. Ранее Лебедева утвердил Высший Совет ЛДПР в Москве.

— В работе конференции приняли участие делегаты от местных отделений партии со всех уголков региона. Они единогласно проголосовали за кандидатуру Лебедева — опытного партийца, которого поддерживает большое количество граждан, — сообщила пресс-служба реготделения.

Напомним, сегодня стал известен кандидат от КПРФ. На выборы от партии в Новосибирской области пойдет депутат регионального парламента Роман Яковлев. Завтра станет известен кандидат от «Справедливой России».

Выборы губернатора Новосибирской области пройдут 10 сентября.

Ранее о планах пойти на выборы заявлял и действующий губернатор, глава областного реготделения «Единой России» Андрей Травников.