В Новосибирске ищут подрядчика для ремонта площади перед цирком и Нарымским сквером

«Горзеленхоз» объявил тендер по выбору подрядчика по благоустройству площади между цирком, Нарымским сквером и Вознесенским собором. Стартовая цена контракта — 103 млн рублей.

Согласно тендерной документации, победитель должен будет провести благоустройство центральной лестницы, устройство тротуара из плитки, установить бордюры и бетонные водоотводные лотки, а также наружные сети дождевой канализации. Кроме того, подрядчик должен провести посадку деревьев и кустарников, обустроить клумбы, посеять газоны и цветы.

Определить победителя заказчик планирует в начале июля, а работы по благоустройству должны быть выполнены до середины октября. Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2023 год, при этом авансирование подрядчика на выполнение работ по контракту не предусмотрено.

Напомним, сейчас площадка перед цирком, Нарымским сквером и Вознесенским собором часто используется как стоянка автотранспорта. Периодически на ней проводятся ярмарки.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске начались работы по реконструкции Первомайского сквера.