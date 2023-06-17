Рекламодателям

До парка Арена в день проведения VK Fest будет ходить общественный транспорт

  • 17/06/2023, 17:35
Автор:
До парка Арена в день проведения VK Fest будет ходить общественный транспорт
А вечером гостей в отдаленные районы города будут развозить автобусы.

В первый день проведения Дня города в Новосибирске, 24 июня в парке «Арена» около нового ледового дворца пройдёт фестиваль VK Fest. На минувшей неделе на пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Отвечая на вопрос, как будет организована доставка горожан на набережную в связи с тем, что сроки открытия станции метро «Спортивная» перенесены на октябрь, ответил:

— В районе парка «Арена» запланирован пересадочный узел и сейчас мы работаем над тем, чтобы синхронизировать виды транспорта. К 20 июня мы должны закончить все работы в парке «Арена» и к Дню города он полноценно заработает. Эту площадку мы отдаем для проведения VK Fest.

Глава города подчеркнул, что VK Fest нацелен на молодежную аудиторию и ожидается, что гостей будет много. На момент проведения пресс-конференции, 15 июня, по его словам, на мероприятие зарегистрировалось около 60 тыс человек.

По данным новостного портала мэрии «Новосибирские новости», до парка можно будет добраться на автобусах. По расписанию буднего дня будут ходить автобусы №5, 6, 23, 28, 39, 44, 48, а также маршрутки №18, 43, 63 и троллейбусы №7, 8.

В 21:50 от парка «Арена» будут отходить автобусы в отдаленные районы города: №16 (Затона), №43 (ЖК «Белые росы»), №45 и №45к (Чемской бор), №57 (Чистая слобода), №68 (станция Матвеевка), №88 (ОРМЗ).

В мэрии предупреждают, что парковка у входа в парк будет закрыта 24 июня с 14.00.

Ранее редакция сообщала, что День города в Новосибирске будет проходить два дня – 24 и 25 июня. 

Фото официальный телеграм-канал управления по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска

183

Рубрики : Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Парк Арена ледовая арена день города VK Fest


Рынок микрофинансирования
Поддержка бизнеса
День города в Новосибирске
ПМЭФ2023
Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Речной вокзал
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СФ Проспект
Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Предприятие в Бердске будет производить маскировочные сети для СВО
17/06/23 12:46
Подрядчик извинился за баннер с портретом героя СВО, которым укрыли строительный мусор
17/06/23 8:50
Добровольцем на СВО уезжает глава сельсовета в Новосибирской области
16/06/23 10:25
Евгений Лебедев выдвинут кандидатом на пост губернатора Новосибирской области

Евгений Лебедев выдвинут кандидатом на пост губернатора Новосибирской области

Сегодня о своем кандидате сообщили представители реготделения КПРФ.
Читать статью >>
Мостранспроект привлекли к решению проблем дорожно-транспортной инфраструктуры Новосибирска

Мостранспроект привлекли к решению проблем дорожно-транспортной инфраструктуры Новосибирска

Институт спроектировал 100% трамвайной инфраструктуры столицы России.
Читать статью >>
Предприятие в Бердске будет производить маскировочные сети для СВО

Предприятие в Бердске будет производить маскировочные сети для СВО

Они недоступны для тепловизоров.
Читать статью >>
В Новосибирской области больше трети девятиклассников сдали математику на двойки

В Новосибирской области больше трети девятиклассников сдали математику на двойки

На втором месте по доле двоек в регионе — география.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Юлия Карпицкая, патентный поверенный РФ №2167

Юлия Карпицкая: В России резко сократилось количество патентов, которые регистрируют иностранцы

Сейчас на территории страны действует более 100 тысяч патентов, принадлежащих иностранным правообладателям.
Все материалы
Рынок микрофинансирования
Поддержка бизнеса
День города в Новосибирске
ПМЭФ2023
Лента новостей

Евгений Лебедев выдвинут кандидатом на пост губернатора Новосибирской области

17/06/2023, 17:07

В Новосибирске ищут подрядчика для ремонта площади перед цирком и Нарымским сквером

17/06/2023, 15:09

Мостранспроект привлекли к решению проблем дорожно-транспортной инфраструктуры Новосибирска

17/06/2023, 14:01

КПРФ выдвинула Романа Яковлева кандидатом в губернаторы Новосибирской области

17/06/2023, 13:29
Популярное

Все об отпуске в Египте

16/06/2023, 15:47

Мошенники заставляют россиян рефинансировать кредиты

16/06/2023, 14:06

Как защитить себя и свой карман от недобросовестных мастеров: полезные советы

15/06/2023, 15:54
Новости компаний

Сбер и Новосибирская область договорились о стратегическом партнёрстве

16/06/2023, 18:31

Банк «Левобережный» — лауреат конкурса «Новосибирская марка»

16/06/2023, 17:14

ВТБ в очередной раз признан одним из лидеров рейтинга лояльности заказчиков к субъектам МСП

16/06/2023, 10:57

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Июнь 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска