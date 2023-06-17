До парка Арена в день проведения VK Fest будет ходить общественный транспорт

В первый день проведения Дня города в Новосибирске, 24 июня в парке «Арена» около нового ледового дворца пройдёт фестиваль VK Fest. На минувшей неделе на пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Отвечая на вопрос, как будет организована доставка горожан на набережную в связи с тем, что сроки открытия станции метро «Спортивная» перенесены на октябрь, ответил:

— В районе парка «Арена» запланирован пересадочный узел и сейчас мы работаем над тем, чтобы синхронизировать виды транспорта. К 20 июня мы должны закончить все работы в парке «Арена» и к Дню города он полноценно заработает. Эту площадку мы отдаем для проведения VK Fest.

Глава города подчеркнул, что VK Fest нацелен на молодежную аудиторию и ожидается, что гостей будет много. На момент проведения пресс-конференции, 15 июня, по его словам, на мероприятие зарегистрировалось около 60 тыс человек.

По данным новостного портала мэрии «Новосибирские новости», до парка можно будет добраться на автобусах. По расписанию буднего дня будут ходить автобусы №5, 6, 23, 28, 39, 44, 48, а также маршрутки №18, 43, 63 и троллейбусы №7, 8.

В 21:50 от парка «Арена» будут отходить автобусы в отдаленные районы города: №16 (Затона), №43 (ЖК «Белые росы»), №45 и №45к (Чемской бор), №57 (Чистая слобода), №68 (станция Матвеевка), №88 (ОРМЗ).

В мэрии предупреждают, что парковка у входа в парк будет закрыта 24 июня с 14.00.

Ранее редакция сообщала, что День города в Новосибирске будет проходить два дня – 24 и 25 июня.