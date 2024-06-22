Евгения Богорада отправили в СИЗО в Новосибирске

Центральный районный суд Новосибирска избрал меру пресечения предпринимателю Евгению Богораду. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (крупное мошенничество).

— Суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил обвиняемого под стражу до 13 августа 2024 года, — сообщила пресс-служба управления судебного департамента по Новосибирской области. Постановление не вступило в законную силу.

Предприниматель был задержан на минувшей неделе.

Напомним, Евгений Богорад ранее возглавлял ФГУП «Федеральный компьютерный центр фондовых и товарных информационных технологий» («ФТ-центр»). Компания управляла федеральной недвижимостью. В 2009 году следователи выяснили, что со счетов ФГУПа выведено 238 миллионов рублей. Еще 138 миллионов сотрудники компании готовились вывести. Следователи называли Богорада организатором мошеннической схемы. Предприниматель уехал из России, но в 2017 году вернулся в страну и сдался властям. В 2019 году Центральный районный суд вынес ему приговор: 5 с половиной лет условно и со штрафом в 550 тысяч рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что экс-главу департамента инвестиций Новосибирска оставили в СИЗО.