На 1 млн рублей за год подорожали новостройки в Новосибирске

Рынок первичной недвижимости Новосибирска в мае установил новый ценовой рекорд: средняя цена 1 м2 достигла 149 726 тыс. руб., а средняя цена квартиры — 7,7 млн руб., подсчитал аналитический сервис «Объектив.рф». За год 1 м2 подорожал на 11,2%, при этом стоимость лота выросла на 12,7%.

Согласно предварительным июньским данным, рост стоимости оказался сильнее: квадрат в новостройке подорожал на 12,8% до 150 642 руб., а средний лот на 15,5%, до 7,89 млн руб. То есть в абсолютных значениях новая квартира в Новосибирске подорожала на 1 млн руб.: год назад средняя стоимость лота в продаже составляла 6,83 млн руб.

За год сильнее всего подорожали полнометражные квартиры с 4 комнатами и более: на 16,5% до 189 тыс. руб. за квадрат. Самой низкой оказалась динамика цен на трехкомнатные квартиры — всего 5,5%. В студиях квадрат в среднем стоит 169,3 тысячи рублей, в однокомнатных — 150.1 тысяча рублей.

— Рост цен на рынке недвижимости продолжается, чему способствует сразу несколько факторов: сохранение ключевой ставки ЦБ на уровне 16%, общая инфляция и удорожание не только строительных материалов, но и работ — отрасль столкнулась с серьезным дефицитом кадров, стабильный спрос на новостройки, который наблюдается в последние несколько месяцев в преддверии отмены программ льготной ипотеки, — поясняет Ксения Чернецкая, аналитик Российской гильдии риелторов, руководитель Центра маркетинговых исследований «Объектив».

При этом за год средняя площадь квартиры в регионе выросла на 1,4% до 51,3 м2. Это обуславливает тот факт, что динамика абсолютной цены лота оказалась выше, чем динамика цены квадратного метра, констатируют эксперты компании. Студии и однушки в среднем немного увеличились в размерах, средняя площадь двух- и трехкомнатных квартир сократилась, а площадь лотов формата 4+ выросла сразу на 14,9%.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что в новостройках Новосибирска зависли более 24 тысяч квартир.