Европейское серебро во всех красивых подробностях на выставке в Новосибирске

Выставка «От Возрождения до Модерна. Шедевры художественного серебра» — третья экспозиция в рамках национального проекта «Культура», в котором Новосибирский государственный художественный музей масштабно участвует весь 2023-й год.

Предыдущие два события — выставка икон из Центрального музея древнерусского искусства имени Андрея Рублева и выставка к 175-летию Василия Сурикова — вывели НГХМ в топ-лайн общероссийской выставочной жизни. Третья выставка столь же зрелищна и уникальна. И очень убедительна как финальный аккорд красивого выставочного года.

Предметный ряд выставки «От Возрождения до Модерна» — 160 серебряных предметов из коллекции Исторического музея Москвы. Фактически выставка и показывает историю художественного осмысления серебра за продолжительный период Нового времени — от позднего Ренессанса до викторианского индустриального бума, до эпохи ар-нуво и ар-деко.

За пределами столиц столь насыщенной подачи этой темы еще не было.

Старейшие экспонаты выставки — предметы роскоши из XVI века — пиршественная посуда, созданная мастерами Нюрнберга, Аугсбурга и Риги (в ту пору входившей в германский ареал в статусе ганзейского города). Впечатляют они и виртуозностью деталировки, и форм-факторами. Например, основой одного из роскошных кубков служит оправленный в серебро кокос. Ибо в XVII веке этот плод олицетворял понятие «дорого-богато» не менее красноречиво, чем само серебро. И считался достойным материалом-компаньоном.

В Россию одни предметы попали буквально сразу же после изготовления — как дипломатические дары монархов, другие — в 1890-1900-х годах — как трофеи русских коллекционеров. В 1905-м году именно коллекционер и меценат Петр Щукин «распечатал» тему художественного серебра, завещав свое обширное собрание Историческому музею.

Подбор экспонатов для выставки сделан мастерски: даже зритель, далекий от искусствоведения, быстро получает насмотренность и интуитивный навык отличать немецкое барокко от французского ампира, а ампир — от британского ар-нуво. Каждый предмет очень наглядно олицетворяет и свою историческую эпоху, и сообразный ей художественный концепт.

Серебро, будучи благородным металлом, превосходит золото по функциональному диапазону — из него создавали не только предметы-символы, демонстрирующие богатство их хозяина, но и вполне утилитарные вещи, призванные скрашивать будни. И они, к слову, не менее интересны, чем монументальные кубки времен Реформации и Тридцатилетней войны. Например, среди плодов английского индустриального бума зритель найдет изысканные предметы, чья бытовая функция сейчас непонятна без исторического экскурса — вроде ложек для подачи заливного блюда или иглы для жаркого, изображающей стрелу Купидона. А эффектным резюме выставки выглядят вещи рубежа XIX и XX веков — когда на смену «яростной роскоши» монархий пришла техническая утонченность, бурная фантазия и даже ирония.

Выставка занимает два зала на третьем этаже музея в корпусе на Свердлова, 10. Но сказать «всего два зала» не получится. Ибо эта компактность приятно обманчива: у экспонатов такая разнообразная и тонкая деталировка, что для внимательного всматривания в нюансы понадобятся три-четыре часа (и пролетят они незаметно). Потому знакомство с европейским серебром стоит назначать главным событием дня.

Выставка участвует в программе «Пушкинская карта» и проработает почти всю зиму — до 25 февраля. К слову, календарная связка с зимой именно для серебра выглядит очень стильно и символично.