Первые конструкции для станции СКИФ прибудут в Новосибирск

Томский политех изготовил и отгрузил в Новосибирск первые ограничительные конструкции для экспериментальной станции Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ). Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Всего было изготовлено и отгружено более 250 элементов общим весом около 22 тонн.

— Сейчас конструкции в разобранном виде отправились в Новосибирск, где политехники позднее их соберут и отладят, — отметили в сообщении.

Как пояснили ученые, они собрали элементы одного из хатчей (защитных «домиков»), в которых будут находиться во время экспериментов исследователи.

— Это первые конструкции, которые мы отгружаем заказчику. На этой партии были отработаны всевозможные технические решения, в частности, по сборке, установке рентгенозащитных дверей, ворот, — отмечает Алексей Гоголев, начальник управления перспективных исследований ТПУ.

Напомним, строительство ЦКП «СКИФ» ведется в окрестностях наукограда Кольцово. В его состав войдут 30 экспериментальных станций. СКИФ станет первым в мире источником синхротронного излучения поколения 4+.

Планируется, что в декабре 2024 года будут запущены синхротрон и станции первой очереди, в начале 2025 года — приступить к их опытной эксплуатации. Параллельно должна начаться работа по созданию экспериментальных станций второй очереди.

Планируется, что синхротронный источник ЦКП «СКИФ» после вывода на проектные параметры будет работать в круглосуточном режиме 7 дней в неделю за исключением периодов проведения планово-профилактических работ и работ по ускорительной физике по заранее согласованному графику. Прогнозируемое время работы ускорительного комплекса для пользователей — до 6500 часов в год.

Ранее редакция сообщала о том, что научную программу для ЦКП «СКИФ» разрабатывают сибирские ученые.