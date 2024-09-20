В Новосибирске приставы пришли на помощь человеку с эпилепсией

В Новосибирске судебные приставы совершили подвиг, спасли жизнь человека, страдающего эпилепсией.

Во время дежурства у здания суда они заметили мужчину в возрасте 35-40 лет, который лежал на асфальте и бился в судорогах.

– У него изо рта шла пена. Мы с коллегой подложили ему под голову сумку, перевернули на бок и держали, чтобы он не ударился, — вспоминает один из спасателей, Сергей Желонкин.

Он отмечает, что мужчина не отвечал на вопросы, и сразу же была вызвана скорая помощь. Бригада медиков прибыла на место, и судебные приставы передали пострадавшего им, после чего продолжили нести службу.

Ранее редакция сообщала о том, что пристав подарил обувь должнице для похода в суд.