В Новосибирске приставы пришли на помощь человеку с эпилепсией

В Новосибирске судебные приставы совершили подвиг, спасли жизнь человека, страдающего эпилепсией.
Во время дежурства у здания суда они заметили мужчину в возрасте 35-40 лет, который лежал на асфальте и бился в судорогах.
– У него изо рта шла пена. Мы с коллегой подложили ему под голову сумку, перевернули на бок и держали, чтобы он не ударился, — вспоминает один из спасателей, Сергей Желонкин.
Он отмечает, что мужчина не отвечал на вопросы, и сразу же была вызвана скорая помощь. Бригада медиков прибыла на место, и судебные приставы передали пострадавшего им, после чего продолжили нести службу.
Ранее редакция сообщала о том, что пристав подарил обувь должнице для похода в суд.
Источник фото: ФСПП по Новосибирской области.
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