Фальшивый брак иностранки и жителя Новосибирска развалила рука правосудия

В Новосибирске суд расторгнул брак местного жителя и иностранки, которая таким образом хотела получить российское гражданство. Фальшивую семью обнаружили сотрудники Ленинской районной прокуратуры при проверке соблюдения миграционного законодательства.
— Установлено, что брак между гражданкой Республики Кыргызстан и гражданином Российской Федерации является фиктивным, — пояснила старший помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Дарья Манилова.
Выяснилось, что после заветного штампа в паспорте супруги совместно не проживали, общее хозяйство не вели, общего бюджета не имели, друг о друге не заботились, взаимных прав и обязанностей не имели, с родными не знакомились, супружеский долг не исполняли.
С исковым заявлением в интересах РФ о признании брака недействительным в Кировский районный суд обратился прокурор. Иск судом удовлетворен. Осталось найти саму виновницу «торжества», которая прячется от правоохранителей.
— По инициативе прокуратуры орган по вопросам миграции аннулировал разрешение на временное проживание иностранки. После установления ее местонахождения она будет принудительно депортирована с территории Российской Федерации, — добавили в надзорном ведомстве.
Ранее редакция сообщала о том, что двое жителей Ленинского района Новосибирска незаконно прописали в своих квартирах 29 мигрантов. За свои услуги 57-летний мужчина и 33-летняя женщина брали с иностранцев по одной тысяче рублей.
Источник фото: freepik.com/автор freepic.diller
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