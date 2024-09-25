Фальшивый брак иностранки и жителя Новосибирска развалила рука правосудия

В Новосибирске суд расторгнул брак местного жителя и иностранки, которая таким образом хотела получить российское гражданство. Фальшивую семью обнаружили сотрудники Ленинской районной прокуратуры при проверке соблюдения миграционного законодательства.

— Установлено, что брак между гражданкой Республики Кыргызстан и гражданином Российской Федерации является фиктивным, — пояснила старший помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Дарья Манилова.

Выяснилось, что после заветного штампа в паспорте супруги совместно не проживали, общее хозяйство не вели, общего бюджета не имели, друг о друге не заботились, взаимных прав и обязанностей не имели, с родными не знакомились, супружеский долг не исполняли.

С исковым заявлением в интересах РФ о признании брака недействительным в Кировский районный суд обратился прокурор. Иск судом удовлетворен. Осталось найти саму виновницу «торжества», которая прячется от правоохранителей.

— По инициативе прокуратуры орган по вопросам миграции аннулировал разрешение на временное проживание иностранки. После установления ее местонахождения она будет принудительно депортирована с территории Российской Федерации, — добавили в надзорном ведомстве.

Ранее редакция сообщала о том, что двое жителей Ленинского района Новосибирска незаконно прописали в своих квартирах 29 мигрантов. За свои услуги 57-летний мужчина и 33-летняя женщина брали с иностранцев по одной тысяче рублей.