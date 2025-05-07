Фасад здания Госбанка засветился в преддверии Дня Победы в Новосибирске

На историческом здании Госбанка в центре Новосибирска впервые зажглась подсветка. В пресс-службе Сибирского главного управления Центрального банка РФ пояснили, что это стало символическим подарком горожанам в честь 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

— Во всех смыслах подсветила роль Новосибирска как тылового города-героя, внёсшего огромный вклад в Победу. Ведь здание Госбанка, расположенное на Красном проспекте, 27, — не только архитектурный памятник конструктивизма 1930-х годов, но и важный свидетель военной истории, — добавили в пресс-службе.

Объект культурного наследия регионального значения окрасился современными красками, тёплая подсветка подчеркнула строгие геометрические формы фасада, сохранив его исторический облик.

— Подсветка исторического здания гармонично впишется в архитектурный ансамбль центральной площади Новосибирска и улучшит восприятие городской среды в целом, — подчеркнули в управлении.

Подсветка будет работать ежедневно в вечернее и ночное время.

Ранее редакция сообщала о том, что в Муниципальном казенное учреждении «Гормост» (МКУ «Гормост») сообщили о планах восстановить архитектурно-художественную подсветку Бугринского моста.