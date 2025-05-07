Минтранс Новосибирской области потратит почти 20 млн рублей на социальную рекламу

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области ищет подрядчика для разработки и проведения рекламных кампаний социальной рекламы в области безопасности дорожного движения в 2025 году. Соответствующий тендер размещён на сайте госзакупок.

Согласно документации в регионе запланированы 6 рекламных кампаний, которые будут проведены в два этапа (по 3 рекламные кампании с 1 июля по 30 сентября и с 1 октября по 14 декабря 2025 года). Победителю предстоит определить их темы, разработать концепции, написать сценарии, создать несколько видеороликов. Они будут показываться на видеоэкранах, медиафасадах и на телевидении.

Баннеры и другие рекламно-информационные материалы должны быть размещены на станциях и в вагонах метро, в МФЦ и бизнес-центрах Новосибирска и города Бердска, а также в лифтах зданий.

В техзадании также прописано изготовление квартального календаря для профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и проведение публичной профилактической акции, приуроченной к Всемирному дню памяти жертв ДТП (14 ноября). Подрядчику предстоит определить место проведения акции, смонтировать оборудование (сцена, инсталляция из автомобилей, побывавших в авариях и др.), а также обеспечить её звуковое и видеосопровождение. Контрактом предусмотрена организация митинга с участием модератора и спикеров – представителей Госавтоинспекции, регионального Минтранса, МЧС, общественных организаций.

Начальная цена контракта 19,5 млн рублей. Источник финансирования — бюджет Новосибирской области на 2025 год.

Напомним, по данным исследовательского агентства «ПромРейтинг» на основе данных официальной статистики ГАИ, за первый квартал 2025 года в Новосибирской области произошло 575 ДТП. Это на 21,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. За первые три месяца в регионе было вынесено 561,5 тысяч постановлений о нарушениях правил дорожного движения, из них 513,2 тысячи — на основании информации, полученной с помощью комплексов фотовидеофиксации. Водители оплатили более 433 тысяч штрафов на общую сумму 428 миллионов рублей.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске назвали самые опасные улицы по числу смертельных ДТП. Основной причиной гибели людей является превышение скорости.