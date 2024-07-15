Федор Каравайцев назначен главой Октябрьского района в Новосибирске

В Новосибирске назначен новый глава Октябрьского района. Им стал Федор Каравайцев. Он приступил к обязанностям с 15 июля. Соответствующее распоряжение подписал мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Каравайцев сменил на посту Александра Колмакова, который ушел по собственному желанию 12 июля 2024 года, проработав в администрации 12 лет.

Фёдору Каравайцеву 37 лет. Он окончил Сибирскую государственную геодезическую академию, кандидат технических наук. Как сообщили в пресс-службе мэрии, он имеет большой опыт работы в региональных, муниципальных и коммерческих структурах. Работал в администрации города Бердска. Последние четыре года занимал должность заместитель главы администрации Новосибирского района Новосибирской области.

Напомним, весной в отставку в связи с выходом на пенсию ушел глава Центрального округа Сергей Канунников. 10 июля на этот пост назначен Владимир Захаров. До 5 июля он был директором бердского муниципального учреждения «Управление ЖКХ».

По информации источника Infopro54, в ближайшее время уйдет в отставку и руководитель Дзержинского района Александр Рудских (возглавил район в 2020 году). Кроме того, могут быть уволены глава Советского района Дмитрий Оленников и глава Калининского районов Герман Шатула. Оленников был назначен на должность главы в 2015 году, Шатула — в 2014.

Ранее редакция сообщала о том, что Ксения Антонова стала начальником департамента культуры и заммэра в Новосибирске.