Анна Платоненко: Индустрия красоты Новосибирска переживает качественную трансформацию

Руководитель комиссии по эстетической медицине Новосибирской «ОПОРЫ РОССИИ» Анна Платоненко рассказала Infopro54 о трендах на рынке индустрии красоты, как игроки отрасли адаптировались к санкциям, а также о том, как меняются интересы потребителей.

Смена ценностей

— Анна, появление каких трендов в индустрии красоты вы наблюдаете в 2024 году?

— К ключевым трендам, на мой взгляд, можно отнести более активное использование новых технологий и инновационных подходов, которые меняют отношение к уходу за собой, к красоте. Более важным становится соблюдение принципов ESG — устойчивости и экологической ответственности.

Как руководитель комиссии по эстетической медицине я вижу, что люди стали больше ценить свое здоровье, заботиться о питании, о своем теле. Ранее были популярны масштабные процедуры, но части пациентов они могли пойти во вред. Сейчас вырос спрос на легкие эстетические процедуры, которые люди проводят чаще. Это еще одно подтверждение тому, что пациенты стали более ответственно подходить к решениям, связанным со здоровьем.

Ранее пациенты часто пропускали мимо ушей рекомендации специалистов о необходимости вести здоровый образ жизни, менять пищевые привычки, вводить физическую нагрузку. Сегодня к специалистам поступает много заявок от людей, которые сами просят сформировать правильный рацион, график повседневной жизни, чтобы восполнять энергетический баланс.

Я наблюдаю, что люди стали меньше выпивать, меньше стало тех, кто ведет ночной образ жизни, ходит на тусовки. Люди предпочитают проводить время с семьей, им хочется больше успеть сделать, больше увидеть. Я бы сказала, что в обществе появился энергетический азарт, какая-то общность.

— С чем, на ваш взгляд, это связано?

— Думаю, что здесь много факторов, в том числе напряженная геополитическая обстановка, СВО. Люди ментально взялись за руки, сплотились, стали больше ценить свое время и в то же время вновь научились смотреть по сторонам. Если раньше многие жили на бегу, не обращая внимания на смену погоды, на окружающий мир, то сейчас они вновь научились отдыхать, любоваться миром, который находится вокруг них. Мне кажется, что произошла смена ценностей.

— В чем специфика рынка красоты Новосибирской области?

— Новосибирцы все более ориентируются на натуральные и экологически чистые продукты, а также на индивидуальный подход к уходу за собой.

В России в целом и в нашем регионе в частности появилось много местных производителей, которые активно разрабатывают и выводят на рынок свои продукты. Я говорю о косметологической продукции, пищевых и биологически активных добавках. Многие клиники, салоны практически перестали использовать европейские бренды и опираются на разработки отечественных компаний. Большая часть зарубежных продуктов ушла с рынка, и это дало возможность развиваться нашим российским качественным брендам. Сейчас уже можно точно сказать, что продукция некоторых отечественных компаний во многом превзошла именитые зарубежные бренды.

Итоги импортозамещения

— Как изменились цены на продукты, услуги индустрии красоты по сравнению с аналогичным периодом 2023 года?

— Шок от ценовой политики рынок красоты РФ пережил еще во время пандемии. Сейчас цены отечественных производителей выгоднее, так как поставка продукции из-за рубежа завязана на валюту, в итоге ее стоимость получается недоступной для среднестатистического обывателя. Плюс очень большую накрутку дает логистика.

К 2024 году местные производители смогли найти замену иностранному сырью. В том числе внутри РФ. Пандемия, а потом санкции привели к тому, что бизнес стал активнее взаимодействовать внутри страны, искать партнеров, размещать заказы на производство нужных компонентов и т.д. И все это тоже сказывается на себестоимости, а значит, на цене конечного продукта для потребителя.

— То есть можно сказать, что индустрия красоты адаптировалась к уходу иностранных игроков с точки зрения препаратов? А как решается вопрос с оборудованием? Ранее игроки вашего рынка активно закупали его за рубежом.

— Этот вопрос тоже решается. К примеру, на рынке появилась прекрасная томская компания, которая разрабатывает и производит большой ассортимент великолепного оборудования для эстетической медицины. Люди собирают его вручную, и его охотно покупают клиники, то есть мы смогли добиться импортозамещения даже в таких сложных технологичных вещах. По цене оно дешевле, чем-то, что можно заказать в Европе, но, естественно, дешевым его назвать невозможно, так как часть комплектующих пока все равно приходится закупать за границей.

— Как санкции сказались на доступности для рынка новых технологий? Могут ли российские компании знакомиться с разработками зарубежных коллег?

— Вы знаете, в индустрии красоты РФ было время, когда все ринулись за рубеж за авторскими методиками врачебной косметологии. Однако спустя несколько лет получили массу осложнений и перестали изобретать колесо. Сейчас в сообществе больше превалирует подход: использовать проверенные технологии, которые можно осторожно совершенствовать. Россия с точки зрения индустрии красоты ― очень развитая страна, которая может предложить большой спектр услуг. Многие из них уникальны.

Ставка на партнерство

— Как вы оцениваете конкуренцию на рынке?

— С одной стороны, конкуренция в индустрии красоты является одной из наиболее острых и динамичных. Постоянно появляются новые бренды и продукты, конкурирующие за внимание потребителей. Основными факторами, влияющими на конкуренцию, являются качество продукта, инновации, маркетинговая стратегия, ценообразование, уровень обслуживания и имидж бренда. Постоянное изучение рынка, анализ действий конкурентов и разработка собственных уникальных стратегий позволяют игрокам выйти в лидеры и удерживать позиции в индустрии красоты.

С другой стороны, я, как предприниматель и как человек, ведущий активную общественную жизнь, могу сказать, что конкуренция трансформируется в новые формы сотрудничества и коллаборации. Участники рынка, даже работающие в одном направлении, охотно объединяются, используют продукты друг друга, выставляют их на продажу. Я бы сказала, что времена, когда конкуренты могли воткнуть нож в спину друг друга, прошли, и сейчас взаимодействие больше характеризует слово «партнерство».

— Удается ли российским игрокам индустрии красоты конкурировать с зарубежными коллегами? Например, с Южной Кореей?

— Это очень спорный вопрос. Если мы будем говорить про пластическую хирургию, то методики наших профессоров ничуть не хуже, чем в Южной Корее. Просто мы привыкли к тому, что хорошо там, где нас нет. Я была в Южной Корее, изучала этот вопрос и четко понимаю, о чем говорю. Там более распространены поверхностные пластические операции, которые сразу дают вау-эффект, но никто не смотрит, что будет с пациентом через 5-10 лет. Наши врачи, которые занимаются услугами эстетической медицины и хирургии, больше нацелены на долгосрочный эффект.

— А если говорить о притоке клиентов из-за рубежа на российский рынок индустрии красоты?

— Если мы говорим про клиентов из стран ближнего зарубежья, то они были, есть и будут. У нас в стране уже хорошо отлажен медицинский туризм, у многих компаний сложилась хорошая репутационная история. Что касается граждан стран дальнего зарубежья, то, на мой взгляд, услуги наших компаний им также становятся интересны, в первую очередь из-за цены. За последние годы эстетическая медицина за рубежом очень сильно подорожала, и на этом фоне мы смотримся неплохо.

Хотя в эстетической медицине, как и на многих других рынках, большую роль играет мода. К примеру, недавно Турция спохватилась и решила выйти на рынок с услугой пересадки волос для мужчин, и многие россияне ринулись за этой услугой в турецкие клиники, хотя местные делают их ничуть не хуже. Ажиотаж продолжался года два, а сейчас идет на спад. Потом с горящими глазами россияне кинулись делать блефаропластику через бровную дугу в Южной Корее, но раз попробовав, потом возвращаются в российские клиники. Вот такие волнообразные всплески спроса периодически случаются.

Боли и надежды рынка

— Какие ключевые боли рынка вы бы выделили на сегодняшний день?

— Одна из самых больных тем производителей продукции для индустрии красоты — выход на маркетплейсы и в сетевые компании по типу «Золотого яблока». Это крайне сложно, но, надеюсь, новосибирским компаниям часть вопросов удастся снять в ближайшее время, так как совместно с Минпромторгом, с мэрией Новосибирска мы сейчас создаем на маркетплейсах онлайн-витрину местных производителей и будем продвигать свою продукцию через бренд «Новосибирь». Надеюсь, что все получится.

Серьезной проблемой для производителей является тема упаковки и маркетинга. Как это ни странно, но до сих пор в Новосибирске нет производителей, которые могли бы отливать баночки для косметики, для БАДов и т.д., то есть полностью запаковать продукт под этикетку за счет отечественных партнеров не получается — приходится заказывать за рубежом.

Катастрофическая ситуация с кадрами, причем на всех уровнях, начиная от руководящего состава и заканчивая рабочими. Индустрия красоты, как и прочие отрасли, ощущает на себе последствия падения рождаемости конца 90-х.

Серьезная работа идет по законодательному урегулированию деятельности отрасли. Довольно большая часть оборудования сегодня попадает на рынок без сертификации, без регистрационных удостоверений. Кроме того, в отрасли много тех, кто работает подпольно. Все последствия и осложнения приходится разгребать профессиональным игрокам. «Ассоциация предприятий и профессионалов индустрии красоты» пытается добиться ужесточения правил игры, но я не могу сказать, что работа идет успешно.

— Ваш прогноз, как индустрия красоты будет развиваться? К чему готовятся участники рынка в стратегической перспективе?

— Мы ожидаем расширения спектра продуктов и услуг, а также более широкого выбора возможностей для самовыражения и самореализации через красоту. Важную роль будут играть новейшие технологии, позволяющие создавать персонализированные продукты и услуги, а также улучшать результаты процедур и ухода.

Мы видим, что много интересных продуктов появляются на стыке взаимодействия клиник и фитнес-центров, которые «запаковывают» для человека индивидуальные капсулы здоровья. Думаю, что этот тренд будет только усиливаться, так как люди все больше осознают, что хотят быть здоровыми, красивыми и счастливыми.

Анна Платоненко, руководитель Комиссии по эстетической медицине в «ОПОРЕ РОССИИ»

Основатель и руководитель медицинского центра “HB cosmetology center”

Основатель благотворительной деятельности «Добрый понедельник» (бесплатное оказание услуг красоты для мам детей с ОВЗ)

Автор рубрики CosmoЗОЖ в журнале SiberianLife

Сооснователь производственной компании БАДов “Salubris”

Автор проекта «Зарядка с Чемпионами» на гастротуристическом фестивале «В СИБИРИ — ЕСТЬ!»