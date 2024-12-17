Ирина Диденко возглавила бюджетный комитет в Заксобрании Новосибирской области

На декабрьской сессии регионального парламента Новосибирской области произошло серьезное кадровое изменение — смена председателя бюджетного комитета. Как ранее сообщал Infopro54, о скором сложении депутатских полномочий объявил глава бюджетного комитета Федор Николаев.

— Я написал заявление об освобождении меня от должности председателя бюджетного комитета по собственному желанию. Это решение уже принято сегодня на заседании комитета. Оно связано с тем, что я в принципе складываю с себя полномочия депутата и сдаю мандат на следующей сессии. Я сосредотачиваюсь на работе на предприятии (АО «Новосибирскавтодор». – Ред.). Предприятие огромное, невозможно хорошо делать работу на двух местах, — заявил Федор Николаев.

Он также отметил, что остается в доступе для бывших коллег.

Спикер Заксобрания Андрей Шимкив поблагодарил Федора Николаева за работу, в том числе по принятию бюджета на 2025-2027 годы.

На сессии также было рассмотрено решение бюджетного комитета о назначении на должность его председателя Ирины Диденко. За нее проголосовали все участвующие в сессии депутаты единогласно. Она будет работать в статусе вице-спикера Заксобрания и председателя бюджетного комитета на профессиональной основе.

Напомним, Ирина Диденко прошла в региональный парламент 7 созыва по 12 округу — Бердск и Искитим. Входит в «Единую Россию». В марте 2022 года Ирина Диденко была избрана пятым заместителем спикера регионального парламента по вопросам экономики. При этом она сохранила должность председателя бюджетного комитета Заксобрания на штатной основе.

Выборы в региональный парламент Новосибирской области восьмого созыва пройдут в сентябре 2025 года.

Ранее редакция сообщала о том, что первый вице-спикер регионального парламента Новосибирской области Андрей Панферов уходит из Заксобрания на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей. На сессии Панферов поблагодарил коллег за «стремительный взлет в его карьере».