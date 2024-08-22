В вузе Новосибирска открыли лабораторию для решения задач микроэлектроники

Компания YADRO, которая входит в состав «ИКС Холдинга», договорилась о сотрудничестве еще с одним новосибирским вузом. На базе факультета информационных технологий НГУ партнеры открыли многофункциональную лабораторию, специализирующуюся на разработке программного обеспечения и систем на кристалле. 192763 Это тема находится в авангарде современной микроэлектроники, подчеркнул Александр Власов, руководитель лаборатории, доцент кафедры Систем информатики НГУ.

Практические занятия в лаборатории будут проходить при активном участии инженеров компании YADRO.

— Мы рассчитываем, что совместная работа экспертов компании с преподавательским составом НГУ над образовательной программой с интенсивной практической частью позволит обеспечить высокий уровень подготовки студентов в области разработки систем на кристалле, — добавил Евгений Максимов, директор по развитию экосистемы и образовательных инициатив YADRO.

Напомним, в начале августа СибГУТИ и YADRO заключили соглашение о создании в Новосибирске научно-образовательного центра (НОЦ) «ПО Систем мобильной связи».

YADRO — российская технологическая компания, создана в 2014 году. С 2019 года входит в состав ИКС Холдинга. YADRO является одним из крупнейших на российском рынке производителей СХД, серверов и иного оборудования, персональных и «умных» устройств, микропроцессорных ядер и fabless-разработку микропроцессоров. C 2023 года YADRO начала выпускать мобильные устройства, анонсировала запуск производства смартфонов. R&D-центры компании расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Минске.

Ранее редакция сообщала о том, что IT-компании обязали сотрудничать с вузами, чтобы остаться в реестре аккредитованных и сохранить льготы.