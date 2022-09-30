Фейковые выплаты по мобилизации – новый способ обмана доверчивых россиян

Онлайн-мошенники снова активизировались и обирают россиян с помощью фейковых сайтов, обещающих выплаты по мобилизации. О новом способе обмана в сети предупредил руководитель отдела анализа и оценки цифровых угроз Infosecurity a Softline Company Константин Мельников, передают «Известия».

По данным издания, на одной из таких интернет-площадок пользователям предлагают поучаствовать в программе, связанной с проведением спецоперации в Украине, чтобы получить 6,5 тыс. рублей. Сначала организаторы просят выбрать свой банк, куда можно перевести деньги, а затем ввести ФИО, номер телефона, номер карты, логин и пароль для входа в онлайн-банк и секретное слово. В результате преступники получают доступ к деньгам своей жертвы.

Как рассказала аналитик группы оперативного мониторинга Angara Security Татьяна Лынова, заявление на получение выплат по мобилизации заполняется исключительно в письменном виде в военкомате. В интернете такой опции не предусмотрено.

При этом эксперт уточнила, что денежное довольствие начисляется мобилизованным на любой банковский счет с привязанной картой платежной системы «Мир».

Ранее редакция сообщала о росте количества мошенников на границе с Казахстаном, которые «работают» не только в онлайн-режиме, но и напрямую с теми, кто пытается уехать из России.