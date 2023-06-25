Песня «В Новосибирске не разводятся мосты» прозвучит по новому в День города (аудио)

На день города в Новосибирске прозвучит «В Новосибирске не разводятся мосты» в новом исполнении. Об этом редакции Infopro54 рассказала Татьяна Диканская, автор песни.

— Сейчас мы работаем над новым звучанием. Аранжировку делает Jaroom (Костя Джарум), и он же поет. Мы с ним очень продуктивно поработали над моим мюзиклом «Рождение звезд», премьера которого была 11 декабря 2022 года. Поэтому я подумала, что его интерпретация «Мостов» будет интересной. Так и вышло, — отметила Диканская.

По ее словам, песня дуэтная в связи с этим Jaroom пригласил Тамару Сохореву.

В Новосибирске не разводятся мосты В Новосибирске не разводятся мосты Альбом Песня

— С момента создания песни прошло 20 лет. Мне захотелось, чтобы у нее было новое актуальное звучание. Смысл песни актуален, но аранжировка уже устарела, и даже вокальное исполнение сейчас другое. Мне очень хотелось, чтобы на эту песню обратила внимание молодежь города, — подчеркнула Татьяна Диканская.

Ранее редакция взяла интервью у Татьяны Диканской, где она рассказала о новых проектах.