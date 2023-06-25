В Новосибирске зарегистрирован мировой рекорд по порциям биточков из щуки

Поставлен мировой и Российский рекорд по количеству порций биточков из щуки. Зарегистрировано 1130 биточков. Рекорд зафиксировал главный редактор и гендиректор международного агентства регистрации рекордов «Интеррекорд» Влад Копылов. Об этом сообщает корреспондент Infopro54.

— Более 60 поваров более 40 предприятий занимались подготовкой в течение месяца. Хочу поблагодарить их, — ответил Владимир Бурковский, один из создателей первого в России дикого стейк-хауса «Фенимор Купер» и гастрономического театра PuppenHaus.

Сейчас идет дегустация биточков. Организаторы попросили людей не толкаться, а также брать по одному биточку и выбрасывать контейнеры в мусорки.

Для приготовления блюда использовали около 300 кг рыбы, а также сливки и масло новосибирских производителей.

Поварами руководили директор Сибирской гильдии шеф-поваров Наталия Пятых и президент Сибирской гильдии шеф-поваров, ведущий передачи «Монастырская кухня» на телеканале «Спас», кулинарный блогер и эксперт, автор книг по русской национальной кухне Максим Сырников.

Ранее редакция сообщала о том, что фестиваль цветов вызвал ажиотаж у гостей и жителей в Новосибирске.