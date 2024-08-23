Фестиваль «Княжий двор» стартовал в Новосибирске

Фестиваль исторической реконструкции и боевого фехтования «Княжий двор» стартовал в Новосибирске.

– Сегодня первый день погружения в эпоху Средневековья, – говорится в сообщении группы в «ВКонтакте».

Фестиваль будет проходить с 23 по 25 августа в парке «Заельцовский», где организовано много тематических площадок для детей и взрослых. В рамках фестиваля запланировано проведение этапа чемпионата России по историческому средневековому бою, турнира по бездоспешному историческому фехтованию в HEMA формате и т.д.

Фестиваль, проходит в Новосибирске уже в десятый раз. Это одно из самых ожидаемых событий августа. Масштабный праздник привлекает любителей исторической реконструкции, рыцарских боёв, старинных ремёсел и танцев.

Ранее редакция сообщала о том, что сибирский фестиваль бега и полумарафон Раевича пройдут в Новосибирске 14 сентября.