Фиксированные взносы для предпринимателей увеличились до 53 тысяч рублей

За 2025 год индивидуальным предпринимателям придется уплатить фиксированные взносы в размере 53 658 рублей, что на 4158 рублей больше, чем в прошлом году. В 2026 и 2027 годах сумма станет еще больше: 57 390 и 61 154 рублей соответственно. Такие данные следуют из статьи 430 Налогового кодекса Российской Федерации.

Фиксированные взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование обязаны платить все граждане России, официально ведущие предпринимательскую деятельность. Они не зависят от дохода, так что вносить их нужно даже если ИП не получал доход, сработал в убыток или вообще не вел бизнес в текущем году.

Помимо этого, изменился срок уплаты фиксированных взносов. Начиная с этого года предпринимателям придется внести их на единый налоговый счет до 28 декабря, а не до 31 декабря, как ранее.

Проиндексирован и максимальный размер страхового взноса с дохода, превышающего 300 000 рублей. В этом году он составит 300 888 рублей. Верхний предел этого показателя за 2026 и 2027 годы тоже вырастет — до 321 818 и 342 923 рублей соответственно.

Ранее стало известно, что богатые новосибирцы с 2025 года будут платить больше налогов. Ставка НДФЛ для них повышается до 22%.