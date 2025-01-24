Новосибирского бизнесмена подозревают в хищении 185 млн на объектах ДНР и ЛНР

Центральный районный суд Новосибирска избрал меру пресечения учредителю и директору коммерческой организации Алексею Мананкину, который обвиняется в двух случаях мошенничества, сообщила пресс-служба управления судебного департамента Новосибирской области.

По версии следствия, Мананкина подозревают в хищении бюджетных средств. По предварительным данным, он не выполнил договорные обязательства по проведению ремонтно-восстановительных и других работ на объектах, расположенных в Донецкой и Луганской народных республиках.

— Путем заключения договоров под видом осуществления предпринимательской деятельности с организациями, не имеющими возможности выполнить указанные работы, — говорится в сообщении суда.

Общая сумма хищения по первому преступлению — более 102,1 миллионов, по второму — больше 82,7 миллионов рублей.

Мананкин заключен под стражу до 1 марта 2025.

Постановление не вступило в законную силу.

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