Новосибирского бизнесмена подозревают в хищении 185 млн на объектах ДНР и ЛНР

Центральный районный суд Новосибирска избрал меру пресечения учредителю и директору коммерческой организации Алексею Мананкину, который обвиняется в двух случаях мошенничества, сообщила пресс-служба управления судебного департамента Новосибирской области.
По версии следствия, Мананкина подозревают в хищении бюджетных средств. По предварительным данным, он не выполнил договорные обязательства по проведению ремонтно-восстановительных и других работ на объектах, расположенных в Донецкой и Луганской народных республиках.
— Путем заключения договоров под видом осуществления предпринимательской деятельности с организациями, не имеющими возможности выполнить указанные работы, — говорится в сообщении суда.
Общая сумма хищения по первому преступлению — более 102,1 миллионов, по второму — больше 82,7 миллионов рублей.
Мананкин заключен под стражу до 1 марта 2025.
Постановление не вступило в законную силу.
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