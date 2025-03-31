На торги выставлен многомиллионный долг основателя аквапарка в Новосибирске

На аукцион выставлен долг основателя новосибирского аквапарка «Аквамир». Это право требования более 25 миллионов рублей с Петра Овчинникова. Начальная цена — 597 тысяч рублей. Торги организует конкурсный управляющий ООО «ВДТ Строй» Артём Кильчик.

— Право требования ООО «ВДТ Строй» к Овчинникову Петру Владимировичу, возникшее на основании определения Арбитражного суда Новосибирской области от 28.12.2021г. в размере 25 265 806 рублей 18 копеек. Данное требование включено в реестр требований кредиторов должника Овчинникова Петра Владимировича, с отнесением в третью очередь удовлетворения, — сказано в сообщении «Федресурса».

Напомним, в 2019 году в отношении ООО «ВДТ Строй», собственника новосибирского аквапарка, была введена процедура банкротства — наблюдение. Причиной послужил долг в размере 2,18 млрд рублей, возникший по кредитному договору 2013 года с «Межтопэнергобанком».

На конец прошлого года реестр требований включал 21 кредитора, общая сумма задолженности составляла более 4,5 млрд рублей. Среди них были несколько аффилированных лиц. Срок конкурсного производства был продлен до 11 августа 2025 года.

Осенью прошлого года ООО «Сеан» приобрело долг «ВДТ-Строя» перед государственным Агентством страхования вкладов (АСВ). Это была задолженность собственника аквапарка перед обанкротившимся ПАО «Межтопэнергобанк». В настоящее время «Сеан» контролирует более 90% реестра «ВДТ-Строя».

В октябре 2024 года в Москве были задержаны конкурсный управляющий «ВДТ Строй» Дмитрий Воронин, генеральный директор управляющей аквапарком компании «Белая Сфера-Констракшн» Наталья Муханова и соучредитель этой компании Аркадий Тарабрин.

Ранее редакция сообщала о том, что владелец аквапарка погасил многомиллионый долг перед налоговой в Новосибирске. В прошлом году компания анонсировала планы рассчитаться со всеми кредиторами «Аквамира».