СГК не отказывается от альткотельной и концессии в Новосибирске

— В течение первых двух недель марта мы проанализировали ситуацию с инвестпрограммами компании и приняли решение. Мы не будем пересматривать вложения по проекту ДПМ-2, а также по проектам, связанным с альткотельными, концессиями и техприсоединением, — рассказал исполнительный директор ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК) Павел Барило. — При этом мы профильтровали проекты, которые направлены на внутреннюю операционную эффективность компании, снизили уровень срока их окупаемости, и отсекли те, которые выпали из этого срока, — положили их на полку. В частности, речь идет о цифровизации процессов. Мы понимаем, что эти проекты тоже нужны, что их необходимо реализовывать, но пока поставили их на паузу.

На старте новых проектов по альткотельной и тепловой концессии в Новосибирске нынешняя ситуация также не сказалась. Павел Барило сообщил, что выход в долгосрочное регулирование цен на тепло — сегодня единственное стратегическое решение для поддержания и улучшения системы теплоснабжения в больших и малых городах.

Для контроля за тепловой концессией департаменту мэрии добавили полномочий . Даже не смотря на рост цен на материалы. По вспомогательному оборудованию работы будут проводиться дифференцированно.

— Мы ощутили рост цен в ремонтной и инвестиционной части. Поступают звонки по материалам, которые закупались для реализации инвестпрограммы, для альткотельной, техприсоединения. По некоторым категориям удорожание уже составило 15-30%. По трубам большого диаметра рост — 40%, по оцинкованным листам — до 20%, — перечисляет топ-менеджер СГК. — Несмотря на это, мы свои обязательства будем исполнять, а дальше будем сидеть и думать над путями компенсации. Процесс тяжелый, но не фатальный. Рисков системного срыва работ мы не видим, но видим риски на нескольких этапах крупных проектов, возможно, там будут сдвиги на более поздние сроки, предупреждаем о возможности таких решений правительство и поставщиков.

Павел Барило подчеркнул, что у компании небольшая зависимость от импорта. Есть вопросы по электротехническому оборудованию, но они решаются: идет поиск аналогов, выстраивание новой логистики поставок, и критических срывов в этом вопросе в компании не ожидают. Представитель СГК отметил, что эту задачу системно решают на уровне правительства РФ для всей экономики страны.

По данным СГК, Новосибирск сегодня является лидером в антирейтинге городов присутствия компании по аварийным ситуациям на теплосетях. На долю города приходятся около 40% всех инцидентов за осенне-зимний период 2021-2022 в системе «Сибирской генерирующей компании». При этом теплоисточники города вырабатывают 30% от всего объема отпуска тепла в компании. Для сравнения: на Красноярск приходятся 11% инцидентов из общего пула и 20-25% общего отпуска тепла. 90% всех инцидентов, требующих отключения, происходят на трубах малого диаметра. Павел Барило признал, что их ремонт означает много мелкой, муторной и трудозатратной работы: чем меньше диаметр трубы, тем больше времени уходит на устранение аварии.

Напомним, в начале марта представители «Сибирской генерирующей компании» (СГК) сообщали, что в 2022 году резко увеличивают объем ремонтов. В связи с переходом Новосибирска в ценовую зону. Руководство Новосибирского филиала СГК, мэрии Новосибирска и представители дорожных организаций также уведомили, что в этом году планируют согласовывать графики ремонтов, чтобы не перекладывать асфальт в одном и том же месте несколько раз. Председатель комиссии по городскому хозяйству горсовета Новосибирска Игорь Кудин уточнял, что в муниципалитете создается общественный совет под руководством мэра Анатолия Локтя, который будет максимально жестко контролировать синхронизацию и качество работ на дорогах.

В конце марта пресс-служба СГК сообщала, что в Новосибирск завезли 30% всего объема продукции для программы капитального ремонта теплосетей в 2022 году. В общей сложности — для капремонта и реконструкции — на территории складских комплексов энергокомпании на тот момент находились 150 тонн труб.

По состоянию на март в планах компании было переложить в 2022 году 12 км новосибирских трубопроводов большого диаметра на 20 объектах. На 10 участках готовится капитальный ремонт и столько же объектов планируются под реконструкцию, уточняется на сайте СГК.

Сегодня стало известно, что Степан Солженицын возвращается на пост гендиректора СГК. Параллельно он будет заместителем руководителя Сибирской Угольной Энергетической Компании (АО «СУЭК»). Солженицын сконцентрируется на выделении энергетического бизнеса из состава группы, на развитии стабильной системы поставок угля на предприятия энергетики и ЖКХ, железнодорожных перевозок и новых маршрутов, а также смежных угле-энергетических технологий, пояснили в компании. В должности гендиректора СУЭК он проработал почти два года.