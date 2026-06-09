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Бизнес Власть Общество Право&Порядок

В очереди за древесиной стоят тысячи новосибирцев

Автор: Юлия Данилова

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При этом часть предоставленного гражданам лесоматериала по бюджетным ценам «уходит налево»

На 1 июня 2026 года в очереди за древесиной в лесничествах области стоят более 22 000 тысяч новосибирцев. Они подали заявления на 470 000 кубов древесины. Об этом сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии Иван Белозеров на комитете по АПК регионального парламента.

— Очередь образовалась в пик спроса. С 2007 года, когда закон вступил в действие, был поток заявлений на собственные нужды и на строительство. Тогда объемы на строительство были по 100 кубов на человека. Однако, в процессе работы выяснилось, что 50% древесины, которая отдавалась гражданам, уходила на теневой рынок, так как людям такой объём был не нужен и некоторые ее продавали, — пояснил чиновник.

Сейчас для строительства гражданам предоставляется до 50 кубов, для ремонта — до 15 кубов раз в 10 лет, на отопление северных районах — не более 25 кубов, для хознужд — до 3 кубов. Также предусмотрены резервные фонды, в рамках которых людям выделяется лес если их дом сгорел во время пожара или пострадал от стихийного бедствия — не более 50 кубов.

В общей сложности в год гражданам выделяется 220-240 тысяч кубов. Значительно увеличить эти объемы в регионе не реально, так как расчетная лесосека по хвойным деревьям в области составляет всего около 700 тысяч. Стоимость куба древесины для собственных нужд в регионе составляет 141 рубль, для отопления — 100 рублей. Ежегодно по этой статье в бюджет поступает около 20 млн рублей.

Иван Белозеров отметил, что с 2022 года в регионе проходят проверки целевого использования древесины, полученной гражданами.

— В 2020 году было принято постановление правительства по целевому использованию древесины: если она взята на строительство дома, то должна идти на эти цели. Органы власти имеют право проверить гражданина, который получил древесину, через два года после окончания срока действия договора: построил ли он дом или отремонтировал его. С 2022 года мы провели 724 проверки, выявлено 156 нарушений, при этом построено всего 422 дома. Мы подали в суд 126 исковых заявлений на граждан, — рассказал Белозеров.

По его словам, суд встал на сторону министерства. Однако, снизил сумму неустойки. По закону с граждан, использовавших древесину не по целевому назначению, взыскивается ее девятикратная стоимость от суммы договора продажи. Суд уменьшает ее до двух-трехкратной.

Чиновник Минприроды акцентировал внимание еще на одной проблеме: люди строят дома, но тянут с их вводом в эксплуатацию, рассчитывая продать часть древесины.

Он предложил депутатам проработать ряд мер для борьбы с теневым рынком древесины:

  • Исключать из очереди людей дома которых уже подключены к газо- и теплоснабжению, даже если они официально не введены в эксплуатацию;
  • Протестировать на примере одного из районов, где много лесопользователей, например, Ордынского, создание аналога бывшего райтопа;
  • Прописать на муниципальном уровне полномочия по целевому использованию древесины. Сейчас эту работу выполняет Минприроды, параллельно с выделением древесины, ее проверкой, заключением договора купли-продажи, приемом срубленной древесины и т.д. Судя по комментариям, прозвучавшим на комитете, такая загрузка сотрудников ведомства задерживает сроки выделения древесины гражданам и способствует формированию теневого рынка.

Как пояснили редакции участники рынка лесоматериалов, как правило, население продает полученный льготный лес на корню. Цена за куб доходит до 1000 рублей. При этом собеседники редакции напомнили, что покупателю нужно организовать вырубку, вывоз, обработку и продажу леса. Судя по данным маркетплейсов, лес-кругляк продается от 6 до 8 тысяч рублей за куб, кубометр лесоматериала из дерева хвойных пород — по цене 15-17 тысяч за куб.

Ранее редакция сообщала о том, что в очереди за землей в регионе по-прежнему стоят около 40 тысяч льготников

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

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Рубрики : Бизнес Власть Общество Право&Порядок

Регионы : Новосибирск

Теги : лес древесина депутаты

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