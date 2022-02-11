В Новосибирске откроют отделение киберспорта

Новосибирская область станет одним из первых регионов, в котором появится отделение киберспорта — оно будет открыто региональным министерством физической культуры и спорта на базе ГАУ НСО «СШОР по стрелковым видам спорта». В рамках российского киберспорта — это один из первых примеров подобного сотрудничества национальной федерации с региональными спортивными структурами, уточнила пресс-служба правительства региона.

Отделение планируется открыть в начале марта. Тренировки основного состава, а также подготовка резерва сборной команды Новосибирской области, по утвержденным Министерством спорта Российской Федерации от 01 декабря 2021 годы федеральным стандартам спортивной подготовки по виду спорта «компьютерный спорт», будут проходить в «СШОР по стрелковым видам спорта».

— Россия презентует новое движение «Игры будущего». В рамках этого проекта пройдут и соревнования по киберспорту. Поэтому мы, конечно же, поддержим открытие отделения. Однако необходимо четко выстроить систему подготовки. Федерация должна объединить клубы, игроков, подготовить тренеров, создать систему отбора в сборную Новосибирской области, — отметил министр спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.

В Новосибирске уже создана школьная и студенческая лиги киберспорта, регулярно проводятся соревнования. В чемпионате области 2021 года принимали участие 800 учащихся из 60 учебных заведений.

Напомним, компьютерный спорт входит во всероссийский реестр видов спорта Минспорта РФ с 2016 года. Он стремительно развивается в России и в мире. Турниры по киберспорту собирают миллионы болельщиков, в них участвуют команды со всего мира.