В мэрии Новосибирска подтвердили большое количество двоек за экзамен по математике в школе города

В школе №170 в Новосибирскев 2023 году резко возросло количество двоек за ОГЭ по математике, в сравнении с прошлым годом. Об этом говорится в ответе департамента образования мэрии города Новосибирска на запрос редакции Infopro54.

В Новосибирской области больше трети девятиклассников сдали математику на двойки 101 выпускник муниципального общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 170» сдавали основной государственный экзамен по математике. По итогам основного периода ОГЭ оценку «2» получил 31 обучающийся (31%), оценку «3» получили 36 обучающихся (36%), оценку «4» получили 27 обучающихся (27%), оценку «5» получили 5 обучающихся (7%), — говорится в ответе, полученном Infopro54.

АДля сравнения, в 2022 году, по итогам всех периодов проведения экзаменов, неудовлетворительный результат по математике в форме ОГЭ получили 9 обучающихся (11%) из 80 выпускников школы №170.

Впрочем, итоги экзамена по математике в школе №170 в этом году вряд ли можно назвать из ряда вон выходящими. Как сообщали в ответ на запрос Infopro54 в Минобразования области, в этом году экзамен по математике сдавали около 30 тыс школьников-девятиклассников. Доля двоечников по региону, предварительно, составила 34,58%, а отличников — 8,13%.

Ранее редакция сообщала о том, что из системы центра тестирования исчезли оценки школьников по ОГЭ по русскому языку.