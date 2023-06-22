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В мэрии Новосибирска подтвердили большое количество двоек за экзамен по математике в школе города

  • 22/06/2023, 16:31
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В мэрии Новосибирска подтвердили большое количество двоек за экзамен по математике в школе города
По сравнению с 2022 годом, количество двоек в этой школе выросло более чем в два раза.

В школе №170 в Новосибирскев 2023 году резко возросло количество двоек за ОГЭ по математике, в сравнении с прошлым годом. Об этом говорится в ответе департамента образования мэрии города Новосибирска на запрос редакции Infopro54.

В Новосибирской области больше трети девятиклассников сдали математику на двойки

В Новосибирской области больше трети девятиклассников сдали математику на двойки

— В 2023 году 101 выпускник муниципального общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 170» сдавали основной государственный экзамен по математике. По итогам основного периода ОГЭ оценку «2» получил 31 обучающийся (31%), оценку «3» получили 36 обучающихся (36%), оценку «4» получили 27 обучающихся (27%), оценку «5» получили 5 обучающихся (7%), — говорится в ответе, полученном Infopro54.

АДля сравнения, в 2022 году, по итогам всех периодов проведения экзаменов, неудовлетворительный результат по математике в форме ОГЭ получили 9 обучающихся (11%) из 80 выпускников школы №170.

Впрочем, итоги экзамена по математике в школе №170 в этом году вряд ли можно назвать из ряда вон выходящими. Как сообщали в ответ на запрос Infopro54 в Минобразования области, в этом году экзамен по математике сдавали около 30 тыс школьников-девятиклассников. Доля двоечников по региону, предварительно, составила 34,58%, а отличников — 8,13%.

Ранее редакция сообщала о том, что из системы центра тестирования исчезли оценки школьников по ОГЭ по русскому языку.

Фото: pixabay — geralt

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Рубрики : Образование

Регионы: Новосибирск

Теги : экзамены в Новосибирске результаты экзаменов в Новосибирске ОГЭ по математике в Новосибирске ОГЭ в Новосибирске


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